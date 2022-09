Začala demolice bývalé porcelánky na Karlovarsku, jejíž část se zřítila

Silnice je kvůli havarijnímu stavu budovy stále uzavřená. Demoliční práce by měly být hotové do konce týdne, poté se provoz obnoví. Uvedl to Aleš Labík, starosta Kyselky, jejíž stavební úřad bourání organizuje.

Z třípodlažní budovy se v polovině července zřítila část jedné zdi a střechy. Sutiny zablokovaly místní komunikaci. V tu dobu poblíž ani uvnitř objektu nikdo nebyl. Přivolaný statik zjistil, že je budova v havarijním stavu a bude třeba částečná demolice. Firma nyní bourá ty části budovy, které jsou nejpoškozenější, a hrozil by další sesuv.

„Jedná se o horní patro, začátek budovy k prvnímu svodu. A pak horní římsa z další části, která také vykazuje rizikový stav. A samozřejmě sejmutí střechy, což je asi nejkomplikovanější, protože se musí v rámci možností vytřídit eternit a dát dolů,“ řekl Labík.

Objekt po privatizaci několikrát střídal majitele. Nyní patří občanovi z Ukrajiny, trvalé bydliště má v Oděse. Podle starosty se ho ale dosud nepodařilo zkontaktovat.

Demolici, která bude stát odhadem 500 tisíc korun bez DPH, proto musí nejprve uhradit Kyselka. Podle starosty je to pro devatenáctimilionový rozpočet velká zátěž. Proto chce požádat o pomoc i kraj.

„V zákoně je psáno, že stavební úřad, který má na starosti toto území, ho musí zabezpečit. Následně se to řeší občanskoprávní cestou, kdy budeme vymáhat náklady po vlastníkovi,“ řekl Labík.

Otevřít silnici chce obec ihned po konci demolice. Dosud musejí řidiči využívat objízdnou trasu přes pole. Pro nákladní auta je ale cesta nevhodná, což komplikuje zásobování. Chodci využívali cestu přes soukromé pozemky.