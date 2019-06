Karlovarský kraj odmítá úspornou variantu D6, chce širší a rychlejší

„Jsem přesvědčená, že v tomto úseku je nejvíce dopravních nehod a zároveň je u nás nejméně udělané pro to, aby tady konečně dálnice byla. Když už to vypadá, že se jí konečně někdy dočkáme, tak se dozvíme, že šířka nebude 25,5 metru, ale 21,5 metru a ve čtyřpruhu se bude moci jezdit jen 110 kilometrů v hodině,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Zároveň doplnila, že tento návrh je pro kraj absolutně neakceptovatelný. „Budeme požadovat, aby byla šířka 25,5 metru a mohlo se tam jezdit 130kilometrovou rychlostí,“ doplnila hejtmanka. Podporu našla téměř u všech zastupitelů.

„Karlovarský kraj si to zaslouží. Když tady uděláme podřadnou dálnici, kde budou smět řidiči jezdit rychlostí 110 kilometrů, chvíli 130 kilometrů, tak tam stejně všichni budou jezdit 130 a dálniční policie je tam bude chytat. Kdo tohle vymyslel? Mně to vadí. Ať si nechají 42 miliard, které nám slibují v Restartu, ale ať peníze strčí do této stavby,“ kritizoval Jan Horník, krajský zastupitel a senátor za oblast Karlovarska.

Podle ředitele krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáše Hnízdila lze v tuto chvíli řešení úseku zvrátit. „Jsme ve fázi dokončování procesu EIA, kdy bychom měli po vydání závazného stanoviska vědět, jakým směrem se vydat. Na přehodnocení, potažmo rozhodnutí je ještě čas,“ řekl.

Nová varianta by stála přibližně 8,5 miliardy a byla by dražší o zhruba 1,3 miliardy korun. Úsek je dlouhý přibližně 30 kilometrů, přičemž zrychlení by podle podkladů ŘSD představovalo dvě minuty.

„Rozdíl ceny tvoří zúžení po obou stranách o dva metry a současně úsporná varianta řeší jiné podélné sklony, kdy připouští větší sklon,“ doplnil Lukáš Hnízdil. Rozhodnutí by podle něj mělo padnout během letošního roku.

Nesouhlas s úspornou variantou chce kraj poslat ministerstvu dopravy, hejtmanka už o tom mluvila jak s ministrem, tak jeho náměstkem. „Jasně jsem deklarovala náš nesouhlas a nespokojenost s tím, že jsme o tom nebyli informováni,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová.

Ministra dopravy chce pozvat do kraje, aby mu představila zdejší dopravní problémy, a to například i silnici mezi Karlovými Vary a Ostrovem, kde by se řidiči v budoucnu mohli dočkat 110kilometrové rychlosti.

Propojka z Chebu do Německa je v ohrožení

Úsek mezi Karlovými Vary a Bošovem ale není jediným problémem, s nímž krajští zastupitelé nesouhlasí. V ohrožení je totiž propojka dálnice D6 od Chebu a A93 v Německu. Jedná se o zhruba 25 kilometrů.

„Je to rezoluce komunikovaná s některými starosty a bývalými starosty na německé straně, kdy spolková vláda chce vyškrtnout, nebo už vyškrtla projekt propojení dvou dálnic na české straně a německou dálnici ze spolkového plánu, tudíž by nebylo financování a není jisté, zda by vůbec to propojení někdy vzniklo,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Propojení je podle něj pro kraj velice potřebné, ať už z pohledu obchodního, či z pohledu turistického ruchu. „Samozřejmě dálnice může i třeba z oblasti Chebu odvést zásadní objem kamionové dopravy a bude i rychlejší spojení z Německa k nám nebo na druhou stranu,“ podotkl.