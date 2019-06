„Stodesítkou“ z Varů do Ostrova by se mohlo jezdit aspoň někde

Senátor Jan Horník inicioval schůzku na Ředitelství silnic a dálnic v Karlových Varech, kde padl návrh upravit maximální rychlost na 110 kilometrů v hodině alespoň v té části silnice, kde je to možné.

„V praxi by se tak sto desítkou mohlo jezdit ve směru od Karlových Varů od křižovatky na Bor až po konec obchvatu města, z opačného směru by pak vyšší rychlostní limit končil u benzinové čerpací stanice v Nejdě,“ upřesnil podobu kompromisního návrhu projektant Ota Řezanka, který se schůzky rovněž zúčastnil.

Pokud by tento návrh prošel, byla by rychlost 110 kilometrů v hodině od Karlových Varů na sedmikilometrovém úseku, od Ostrova pak přibližně o kilometr kratší.

Podle Lukáše Hnízdila, ředitele karlovarského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic, by takové řešení bylo schůdné. „Šlo by vlastně o první etapu změny rychlosti v celém úseku, kdy by z něj byla vyjmuta problémová místa,“ konstatoval.

Odpověď na otázku, kdy by ke změně mohlo dojít, je podle něj zatím předčasná. „Určitě to ale není otázka dvou týdnů. Legislativní proces nějakou dobu trvá. A navíc konečné slovo budou mít dopravní policisté a silniční správní úřad, tedy krajský úřad,“ naznačil Hnízdil.

Dopravní policisté na svém stanovisku zatím nic nemění. „Variantu zvýšit rychlost jen na části komunikace nevidíme jako smysluplnou,“ uvedla Kateřina Krejčí, mluvčí Krajského ředitelství policie ČR.

Důvodem je podle jejího vyjádření fakt, že časová úspora bude pro řidiče minimální. „Po prověření technických možností ze strany ŘSD bylo domluveno další případné jednání, doplnila Krejčí.

Přístup správních orgánů ovšem mrzí senátora Jana Horníka, který za sto desítku mezi Karlovými Vary a Ostrovem bojuje už déle než deset let. „Když jsem jel z jednání, schválně jsem si v autě nastavil tempomat na stovku. Předjížděli mě všichni, i nákladní auta. Proto se ptám, kde se stala chyba,“ posteskl si senátor.

Řidiči překračují rychlosti i o desítky kilometrů v hodině

Tuto zkušenost potvrzují i policisté. „Silnice I/13 v úseku Karlovy Vary a Ostrov patří mezi vybrané automobilové silnice první kategorie. Z tohoto důvodu zde provádí dopravní policisté zvýšený dohled a kontrolují dodržování povolené maximální rychlosti,“ konstatovala policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Z výsledků kontrol dopravních policistů podle ní vyplývá, že někteří řidiči maximální rychlost nedodržují a překračují ji mnohdy i o desítky kilometrů v hodině.

Na situaci senátor poukazuje už od roku 2006. „Nejdřív mi tvrdili, že to nejde kvůli chybějícím středovým svodidlům. Ta už dnes jsou po celé délce. Pak to byla nedostatečná krajnice. Znám ale dálnice, kde rovněž dostatečná není, a jezdí se tam dokonce stotřicetikilometrovou rychlostí. A nyní jsou to nevyhovující křižovatky,“ naznačil Horník.

Tento problém se týká i sjezdů a nájezdů k benzínovým čerpacím stanicím.

„Nechápu, proč byly povolené bez dostatečných nájezdových a sjezdových pruhů, které by zaplatil investor. Teď je bude za peníze daňových poplatníků budovat stát. Tady evidentně někdo zaspal. Řekl bych, že referát dopravy a silničního hospodářství někdejšího okresního úřadu,“ doplnil senátor Jan Horník.