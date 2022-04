Dálnice z Varů do Prahy má být hotová v roce 2027. Později, než se čekalo

Až bude 6,5 kilometru dlouhý obchvat Krupé dokončen, dálniční stotřicítkou bude možné tuto distanci překonat za necelou půlhodinu. Z dálničního propojení Karlových Varů s Prahou zbývá dokončit 63,2 kilometru.

Termín dokončení celé dálnice je ovšem ještě pět let vzdálený. Podle sice optimistického, ale v případě, že vše půjde dobře, reálného harmonogramu, by se tak mělo stát v roce 2027.

Při loňském zprovoznění obchvatu Lubence přitom tehdejší premiér Andrej Babiš uvedl, že dálnice povede do Karlových Varů už v roce 2025. Nejaktuálnější harmonogram prací ovšem počítá s tím, že v tomto roce začne stavba jednoho z posledních úseků z Olšových Vrat do Žalmanova.

Začátkem výstavby obchvatu Krupé se dálniční spojení Karlových Varů s Prahou dostává do druhé poloviny.

„Po jeho dostavbě pojedeme do Karlovarského kraje jen po silnicích, nikoliv přes obce a města, což bude podstatně bezpečnější pro obyvatele obcí i řidiče. Budeme dál usilovat o urychlené dokončení úseků na území Karlovarského kraje a také aktivovat německou stranu, aby pokud možno synchronizovaně byla připravena dostavba chybějícího úseku ze státní hranice k dálnici A93. D6 se pak stane plnohodnotnou evropskou komunikací,“ řekl při zahájení stavby hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Problém jsou výkupy pozemků

„Složitější než samotná stavba je její příprava,“ uvedl Lukáš Hnízdil, ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic. Nejproblematičtější jsou pak podle něj výkupy pozemků.

„Jsou to stovky vlastníků, s nimiž se musíme dohodnout. Jejich představy o ceně se mnohdy rozcházejí s našimi možnostmi. Pozemky vykupujeme podle ceny v čase a místě obvyklém, kterou stanovuje znalec,“ popsal problém všech silničních staveb Hnízdil.

Přesto však zůstává optimistou, co se termínu dokončení D6 týká. „Ovšem pouze za předpokladu, že příprava staveb pojede v normálním režimu. Tedy že už dále nebudou obstruovat různé spolky, výběrová řízení na zhotovitele neskončí u antimonopolního úřadu či do ní nezasáhne covid, případně jiné vnější vlivy. A samozřejmě za předpokladu, že stát bude mít potřebné finance,“ konstatoval Hnízdil.

Dokončení dálnice by podle předpokladu mělo přijít na více než 19 miliard korun. V této částce je už započítaná vytendrovaná cena za obchvat Krupé, který by měl být hotový v roce 2024. V letošním roce by měly přijít na řadu ještě obchvaty Hořoviček a Hořesedel.

Stále platí, že jako poslední přijdou na řadu úseky v bezprostředním okolí Karlových Varů. V roce 2027 by měly být dokončené stavby Knínice – Bošov, Žalmanov – Knínice, Olšová Vrata – Žalmanov a Karlovy Vary – Olšová Vrata.

Právě posledně jmenovaný úsek budí v některých odbornících rozpaky. Podle dopravního inženýra Oty Řezanky totiž v navrhované podobě prakticky znemožňuje realizaci severního obchvatu Karlových Varů, který je jednou z variant budoucí dopravy v krajském městě.

Plán Ředitelství silnic a dálnic nepočítá s přemostěním údolí Ohře. Schválená podoba kopíruje současnou podobu I/6 ve sjezdu od golfu do Karlových Varů. Přímo tak navazuje na stávající průtah městem.

„Je možné, že se někdy v budoucnu k severnímu obchvatu Karlových Varů vrátíme. Ale určitě to nebude nyní. Musíme dodělat to, co je připravené, a to je právě tato varianta, na kterou už existuje územní rozhodnutí. Je to rozjetý vlak, který už nelze zastavit. Je nutné si uvědomit, že jakákoliv změna trasy nás prakticky vrací o 5 až 7 let zpět,“ řekl k finální podobě dálnice Lukáš Hnízdil.