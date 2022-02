Kraj chce protáhnout D6 až do Německa a napojit ji na tamní dálnici

Napojení na německou dálniční síť by totiž znamenalo, že Karlovarský kraj bude ještě atraktivnější pro investory, rovněž i cestování směrem do Bavorska a dál na západ by mělo být bezpečnější a rychlejší. Důležitá je ale i dostavba opačným směrem. Na Prahu.

„Zástupci vedení Karlovarského kraje se v minulém týdnu setkali s představiteli německých okresů a regionálního sdružení Euregio Egrensis. Tématem se stala dostavba přeshraničního napojení D6 na německou dálniční síť,“ uvedla mluvčí kraje Jana Pavlíková.

S hejtmanem Petrem Kulhánkem a krajským radním Patrikem Pizingerem diskutoval zemský rada okresu Wunsiedel Peter Berek, zemský rada okresu Tirschenreuth Roland Grillmeier, starosta města Waldsassen Bernd Sommer a jednatel německé části sdružení Euregio Egrensis Harald Ehm.

Klíčové téma

„Ukázalo se, že napojení dálnice D6 na německou A93 je pro obě strany stále stejně silným klíčovým tématem. Vnímáme snahu německých partnerů o to, aby se o něm jednalo i na centrální úrovni obou států. Shodli jsme se na tom, že se budeme snažit vyvíjet tlak na ministerstva dopravy, protože naším společným cílem je, aby se dobudování úseku, který napojí českou D6 na německou A93, dostalo mezi národní priority v plánech rozvoje dopravní infrastruktury SRN,“ popsal hejtman.

Dokončení dálničního propojení Chebu s německou dálnicí A93 plně podporuje rovněž chebská radnice.

„Vítáme iniciativu Karlovarského kraje zintenzivnit přípravu tohoto úseku. Zmizela by tak další ‚díra‘ v evropské dálniční síti. Pro město Cheb by to znamenalo další zatraktivnění stávajícího i budoucího průmyslového parku pro další investory i bezpečnější a rychlejší cestování Chebanů za prací, nákupy nebo turistikou v Bavorsku,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Chybí moderní železnice

Lepší spojení s Německem je důležité i podle hospodářské komory. Její představitelé vítají společnou snahu sousedních regionů, které se dohodly na společné taktice při prosazování dostavby dálnice D6 a její propojení na A93.

„Rozvoj dopravní infrastruktury by měl být jedním z hlavních pilířů transformace našeho regionu i strategickým záměrem na celostátní úrovni. Je smutné, že 33 let po pádu železné opony stále nemáme s bavorskými sousedy odpovídající dálniční napojení, zároveň nám chybí elektrifikovaná železnice. S velkým rozhořčením též sledujeme přípravu tras vysokorychlostních železničních tratí, které se karlovarskému regionu zatím zcela vyhýbají,“ poznamenal předseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáš Linda.

Ideální by podle něj bylo myslet i na další napojení regionu směrem k páteřní německé A9. Souběžně s napojením dálnice D6 na německou síť pokračují i práce na propojení Karlovarského kraje s Prahou.

Zatím posledním příspěvkem k ucelené dálnici do hlavního města byl loni v září dokončený obchvat Lubence. Tehdejší premiér Andrej Babiš při slavnostním otevření tohoto úseku sliboval, že bude kompletní dálnice hotová do roku 2026.

„Zbývá postavit osm úseků o celkové délce 63 kilometrů,“ vypočetl při otevírání obchvatu Lubence Andrej Babiš. „Věřím, že se termín dokončení podaří Ředitelství silnic a dálnic ještě zkrátit a v Karlových Varech budeme s dálnicí už o rok dříve,“ dodal tehdejší premiér.