Sérii porážek karlovarští hokejisté utnuli. Pak je zaskočila Plzeň

Derby bylo skoro do poloviny zápasu vyrovnané. Nakonec bylo jasné.

V pátek hokejisté Karlových Varů vyhráli v osmatřicátém kole extraligy na ledě Pardubic 3:2 v prodloužení a přerušili sérii osmi porážek. Na první gól čekali diváci přes třicet minut, ale ve třetí třetině sledovali napínavou podívanou. Zápas dospěl za stavu 2:2 do prodloužení, které ve třetí minutě rozhodl svou druhou brankou slovenský útočník Dávid Gríger.

„Konečně jsme vyhráli. Mysleli jsme, že udržíme to jednobrankové vedení a pak třeba přidáme další góly, ale dva vydřené body jsou super. Makali jsme jako tým. Góly vyšly zrovna na mě, jsem za to rád a snad to nakopne celý tým. Chceme ukázat, že jsme hokej nezapomněli,“ řekl Gríger.

V prodloužení Pardubice dvě minuty držely puk, ale jen co o něj přišly, zakončil rychlý protiútok střelou k tyči Gríger. „Měl jsem bránu trochu z boku, obránce málo bruslil, tak mě napadlo, že brzdu nebude čekat. Zasekl jsem to mezi kruhy a hlavně chtěl trefit bránu, někam nad beton, kde se to těžko chytá. Jsem rád, že ten gól znamenal dva body,“ dodal Dávid Gríger.

„Pro nás to bylo po té nepříznivé sérii velmi těžké utkání, nenacházeli jsme se v ideálním rozpoložení, což se ukázalo i v neproměňování šancí. Je to pro nás do dalšího vývoje sezony nesmírně cenné vítězství, byť za dva body. Jsem rád, že jsme to týmovým a obětavým výkonem, podpořeným výborným gólmanem, zlomili,“ poukázal asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.