Srovnání měst na Vysočině: růst cen v roce 2022 se výrazně liší

Vzrůstající ceny za teplo se dotknou i domácností, které jsou zásobovány centrálně. Zdražování se liší podle topiva a u plynových kotelen dle toho, v jakém období nakoupily zemní plyn.

Například v Novém Městě na Moravě cena za teplo stoupne více než dvojnásobně. Novoměstská teplárenská z letošních 500,50 koruny zdraží na 1 100 korun za gigajoule (GJ) včetně DPH.

To znamená hluboký zásah do rozpočtů domácností. Vedení radnice proto nabízí lidem, kteří se ocitnou ve finanční nouzi, mimořádnou půjčku z fondu rozvoje bydlení.

Růst cen tepla na Vysočině Nové Město na Moravě zdraží o 120 % Jihlava o 40 % Třebíč o 8,5 % Havlíčkův Brod o 0,5 % Pelhřimov nezdraží

„Je to sice soukromá firma, ale město je jejím největším klientem. S vedením společnosti jsme se domluvili na společném postupu, který zajistí lepší vyhlídky do budoucna. Zároveň jsme připravili městský balíček pomoci,“ uvedl starosta města Michal Šmarda.

Na stoupající ceny energií si bude možné půjčit až 20 tisíc korun, se splatností nejdéle pět let s pevným úrokem tři procenta. O půjčku si může požádat i společenství vlastníků bytových jednotek.

„Nájemníkům v městských bytech rozložíme v případě potřeby náklady do více let, prostřednictvím nižšího růstu záloh a následného rozložení případného nedoplatku do delšího časového období,“ dodal Šmarda.

Jednatel: Doporučujeme navýšení záloh o 500

I v krajském městě se zvedne cena za teplo. Jihlavské kotelny zvednou cenu o 40 %. „Bohužel i nás se dotkl růst cen. Zdražení je dáno meziročním nárůstem cen energií na světových trzích v průběhu roku. Pro rok 2022 plánujeme navýšení průměrné konečné ceny tepla na hodnotu 792 korun za GJ včetně daně,“ uvedl Jan Diviš, jednatel společnosti Jihlavské kotelny.

Zákazníkům radí zvýšit si zálohy. „Doporučujeme navýšení záloh na dodávku tepla a teplé vody v průměru o 500 korun za měsíc, aby se předešlo výrazným nedoplatkům při vyúčtování,“ dodal.

Ve Žďáře nad Sázavou se cena za teplo zvyšovala už na podzim. Od října společnost SATT zvýšila cenu na 836 korun za GJ. Od ledna zase o něco zlevní, a to na 710,60 koruny za GJ (sekundární cena). V Třebíči se cena za teplo dostane na úroveň 559,90 koruny za GJ, zatímco letos firma TTS bude účtovat nejvýše 515,90 koruny.

Díky biomase se nic nemění

Oproti tomu jen nepatrné zdražení avizuje havlíčkobrodská společnost Teplo HB. V novém roce zaplatí klienti 556 korun za GJ včetně DPH, což je přibližně o tři koruny víc než nyní. Důvodem tak drobného zdražení je fakt, že se společnosti podařilo nakoupit cenu zemního plynu na roky 2021 a 2022 za fixní ceny.

V Pelhřimově dokonce zůstanou ceny tepla od společnosti IROMEZ na stejné výši jako letos. Důvodem je, že palivovou základnu tvoří z 99 % lesní biomasa.

Také voda v příštím roce podraží. V Jihlavě zaplatí zákazníci na vodném a stočném 101,17 koruny včetně DPH. Hlavním důvodem k navýšení cen je podle vedení města současný stav vodohospodářské infrastruktury. „Abychom vůbec mohli čerpat dotace a začít s její obnovou, tak musíme vodné a stočné navýšit. Město nemá finance na sanaci tak velkých částek,“ uvedla primátorka Karolína Koubová.

Zvyšování ceny se dá v Jihlavě očekávat i v dalších letech.

Navýšení ceny se dotkne i obyvatel obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, kam patří například Telč, Polná, Dušejov či Větrný Jeníkov. Nově zaplatí 111,09 koruny včetně daně za dodávku a vyčištění jednoho tisíce litrů pitné vody. Dosud platili 99,97 koruny.

Navýšení vodného a stočného o sedm procent oproti roku 2021 na částku 108,70 se dotkne také Třebíčska. Pro zákazníky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod cena za kubík vody včetně stočného stoupne o pět procent na 81,97 koruny. Oproti tomu na Pelhřimovsku a Žďársku budou ceny stejné jako letos.

Poplatky za svoz odpadu

Z okresních měst v kraji zaplatí v roce 2022 za odpad nejvíce obyvatelé Třebíče. „Poplatek se tu bude měnit po dlouhých dvanácti letech, a to z původních 648 na 840 korun,“ sdělila mluvčí radnice Irini Martakidisová. Místní si tak musejí připravit skoro o dvě stovky víc než dosud.

Zdražení se chystá i v Pelhřimově. Cena se tam z původních 700 korun navýší od ledna na osm stovek. O 124 korun více vydají za roční „odpadový poplatek“ obyvatelé Jihlavy. Suma tam z původních 680 korun na obyvatele naskočí na nových 804 korun. Nově budou platit odpadový poplatek i za nemovitost ve svém vlastnictví, byť v ní nikdo nebydlí. Poplatek tak někteří lidé uhradit vícekrát.

Naproti tomu v Havlíčkově Brodě se rozhodli, že poplatek zatím zůstane v původní výši na částce 720 korun.

Ve Žďáře nad Sázavou hradí obyvatelé jeden z nejnižších poplatků za odpad na Vysočině. I příští rok budou lidé odevzdávat 580 korun ročně.