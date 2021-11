Brod chystá změny ve svozu odpadu, poplatky nezvýší. Na rozdíl od Jihlavy

„Nejprve se soustředíme na probíhající změnu v systému svozu odpadů. Až se novinky zažijí, můžeme ladit výši poplatku,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Letos na jaře technické služby omezily frekvenci vysypávání popelnic se směsným odpadem. Místo týdenního intervalu jezdí po dvou týdnech. Více času mají na svoz odpadu tříděného.

Od podzimu se navíc v místní části Perknov začalo se svozem tříděného odpadu přímo z domácností. Obyvatelé na to od města získali nádoby. „Brzy bychom tento systém chtěli rozšířit i do čtvrtí Šmolovy, Dolní Papšíkov a Čechovka. Do konce příštího roku by to tak mělo fungovat v celém městě,“ nastínil Stejskal.

Technické služby čeká změna v organizaci služeb zaměstnanců a nejspíš i pořízení nových vozů. Rozsáhlé investice půjdou i do areálu sběrného dvora, který bude muset zastat i roli překladiště komunálního odpadu.

„Pokud bude i nadále platit současná legislativa, nebudeme moci bez opravdu razantního navýšení poplatku od roku 2025 skládkovat. Chceme odpad odvážet do spalovny,“ vysvětlil Stejskal. Odpad by z Brodu mířil nejspíš do Brna.

Teprve pak se chce radnice zaměřit na vyměření nové výše poplatků. Jednou z variant je zachování nynějšího paušálního modelu. Druhou možností pak je, že by se odpad vážil, případně počítal jeho objem, a město by domácnostem účtovalo poplatky individuálně podle jejich produkce.

„To je ale méně pravděpodobná varianta. Jednak by na to bylo potřeba koupit drahé vybavení: skenery a váhy. Obáváme se reklamací, jestli jsme navážili například 1 555 kilogramů, a ne 1 455. Vyřešená není otázka, zda by lidé nenašli způsoby, jak tento systém obejít,“ přemýšlí místostarosta.

Jihlava poplatek zvedá po osmi letech

Naopak bez velkých změn, za to dražší bude od nového roku svoz komunálního odpadu v Jihlavě. Obyvatelé krajského města za tuto službu zaplatí o 124 korun více. Zvýšení poplatku z původních 680 korun na obyvatele a rok na nových 804 korun schválili zastupitelé.

Vedení radnice tím reaguje na nový zákon o odpadech, který městům výrazně zdražil skládkování i na celkový růst cen a energií. „Cena poplatku za svoz odpadu se v Jihlavě zvedá po osmi letech. Částku 680 korun platili obyvatelé Jihlavy od roku 2014,“ poznamenal šéf ekonomického odboru magistrátu Jan Jaroš.

V nové vyhlášce je zachována sleva sto korun na poplatníka za splnění podmínek a registraci v Programu zodpovědného nakládání s odpady. To znamená, že má buď sníženou frekvenci svozu komunálního odpadu, nebo podle daných podmínek odevzdá ve sběrných dvorech objemný či nebezpečný odpad.



Osvobozeni od poplatku budou opět lidé nad 80 let věku, osoby s průkazem ZTP/P a také třetí a další dítě v rodině. V původním návrhu vyhlášky ale tyto výjimky nebyly uvedeny. Zahrnuty byly až na základě přijetí protinávrhu zastupitele Pavla Šlechtického (KSČM).

„Tyto úlevy byly uváděny v minulých vyhláškách z důvodů určité sociální politiky města. Navíc tito občané mohou mít problémy kvůli skokovému zvýšení cen, energetiky a celkové drahoty,“ uvedl Šlechtický.

Někteří zastupitelé také chtějí, aby se radnice více zaměřila na podnikatele, kteří za odpad neplatí. Podle primátorky Karolíny Koubové (Fórum) vznikla pracovní skupina, která se tím zabývá.