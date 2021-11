Svoz komunálního odpadu od nového roku podraží. V Pelhřimově o stokorunu

Od roku 2030 má být jeho odkládání na skládce zakázáno. Většina měst se na změnu připravuje a reaguje různými opatřeními. A navýšení poplatku je jedním z nich.

Z okresních měst v kraji zaplatí v roce 2022 nejvíce obyvatelé Třebíče. „Poplatek se tu bude měnit po dlouhých dvanácti letech, a to z původních 648 na 840 korun,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. Místní si tak musí připravit skoro o dvě stovky víc než dosud. Osvobozeno od úhrady je třetí a každé další dítě v rodině.

Stokoruna navíc nepokryje ani náklady

Zdražení se chystá i v Pelhřimově. Cena se tam z původních 700 korun navýší od ledna příštího roku na osm stovek.

„Náklady na svoz, zpracování a likvidaci odpadu se neustále zvyšují. Náklad na jednoho občana činí 1 080 korun, a proto rozhodlo zastupitelstvo o zvýšení poplatku,“ pověděl místostarosta Zdeněk Jaroš (TOP 09).

V roce 2020 město vynaložilo na nakládání s odpady částku 13 milionů korun. Podle zastupitele Josefa Doubka (ODS) ale ani navýšení poplatku nepokryje skutečné náklady na svoz odpadu. „Všichni víme, jak jdou ceny nahoru. Nahoru se ale zvedly i příjmy občanů. Navýšení o sto korun, to je zhruba krabička cigaret nebo tři pelhřimovská piva,“ přirovnal Doubek.

Město si nyní nechává vypracovat studii, jak nakládání s odpady zlepšit. „Už teď jsme v místních částech města přešli na čtrnáctidenní svoz. Posilujeme místa na tříděný odpad. Tím, že se odpad třídí, nekončí ho tolik v popelnicích. Apelujeme na to, aby se lidé chovali hospodárně,“ dodal Jaroš.

Od poplatku jsou v Pelhřimově osvobozeni lidé nad 80 let. Úlevu ve výši 50 procent mají děti do patnácti let a také osoby s průkazem ZTP/P.

V Jihlavě zdraží po osmi letech

O 124 korun více vydají brzy za roční „odpadový poplatek“ obyvatelé Jihlavy. Suma tam z původních 680 korun na obyvatele naskočí na nových 804 korun. Vedení magistrátu tím reaguje na zmíněný nový zákon o odpadech i celkový růst cen a energií. „Cena poplatku za svoz odpadu se v Jihlavě zvedá po osmi letech. Částku 680 korun platili obyvatelé od roku 2014,“ uvedl šéf ekonomického odboru magistrátu Jan Jaroš.

Osvobozeni od platby budou opět lidé nad 80 let věku, osoby s průkazem ZTP/P a také třetí a další dítě v rodině. Do původního návrhu vyhlášky ale tyto výjimky přibyly až po přijetí protinávrhu zastupitele Pavla Šlechtického (KSČM).

Ten upozornil, že právě občané, na něž se výjimky vztahují, mohou být současným růstem cen zasaženi nejvíce. V nové vyhlášce je zachována sleva 100 korun pro poplatníky naplňující podmínky a registraci v Programu zodpovědného nakládání s odpady.

Brod ani Žďár zdražovat nebudou. Zatím

Naproti tomu v Havlíčkově Brodě se rozhodli, že poplatek zatím zůstane v původní výši. Lidé tam i nadále budou platit 720 korun ročně, přičemž děti do jednoho roku jsou od úhrady osvobozeny, do 18 let mají padesátiprocentní slevu. Osoby nad 70 let platí 612 korun.

„Nejprve se soustředíme na probíhající změnu v systému svozu odpadů. Až se novinky zažijí, můžeme ladit výši poplatku,“ řekl brodský místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Už na jaře omezila radnice například frekvenci svozů směsného komunálního odpadu na dvoutýdenní interval a od podzimu funguje v místní části Perknov i svoz tříděného odpadu z domácností. Tento systém chce město rozšířit i do dalších čtvrtí.

Ve Žďáře nad Sázavou platí obyvatelé suverénně jeden z nejnižších poplatků za odpad na Vysočině. Vedení města to navíc nehodlá v současné době měnit – i příští rok budou lidé platit 580 korun ročně.

A majitelé rekreačních nemovitostí si dokonce polepší. Místo 730 korun vydají stejnou sumu jako místní. Radnice má ale podmínku. „Budeme za to chtít spolupráci. Společným cílem je vyhnout se postihům, co by nás čekaly, nebudeme-li plnit pravidla zákona o odpadech. Věříme, že naši občané jsou uvědomělí, ocení to a budou víc třídit,“ řekla žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková (ANO).

Nepovede-li se ale veřejnost motivovat k aktivnějšímu třídění, hrozí nárůst poplatku i ve Žďáře.