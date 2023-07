Z ruiny v Červené Řečici je zase perla, unikátní zámek se otevřel veřejnosti

Turisté vidí i arcibiskupskou ložnici a toaletu Sobota byla prvním dnem, kdy se na zámek v Červené Řečici podívali první turisté. Připravená pro ně byla prohlídková trasa s průvodcem. Vyprávěl příběh zámku a nechal nahlédnout i do nejintimnějších prostorů vysokých církevních hodnostářů. „Chceme, aby si návštěvníci odnášeli dvě základní informace. A to, že zámek Červená Řečice patří mezi klenoty renesanční architektury s naprosto geniálním opevněním. A pak to, že to bylo letní sídlo pražského arcibiskupa,“ popisuje zaměření prohlídkového okruhu Martina Indrová ze společnosti Památky Plus, která instalaci připravovala. Na zámek se díky dlouhodobé zápůjčce vrátily rovněž některé exponáty, které byly v jeho původním mobiliáři. Zapůjčeny byly ze zámku v Červené Lhotě. Další mobiliář je ze zámků v Jindřichově Hradci a v Náměšti nad Oslavou. Hned na začátku prohlídky se turisté seznámili s archeologickými nálezy pocházejícími z výzkumu, který na zámku po dva roky dělala organizace Archaia Brno. Nejvíce nálezů se archeologům podařilo najít ve studni, která před koncem 17. století přestala sloužit jako zdroj vody a byla využívána jako odpadní jímka. Lidé do ní odhazovali již nepotřebné věci a odpad z kuchyně. „V podstatě sloužila ke stejnému účelu jako dnešní popelnice,“ říká archeolog Petr Duffek. Archeologové bádali do hloubky devíti metrů a ze studny si odnesli přes sto plných banánových beden nalezených artefaktů. Jejich výzkum stále ještě není u konce. „K unikátům patří dřevěný lis na sýr, dřevěná lopata využívaná zřejmě na sázení chleba do pece a rozsáhlý soubor zvířecích kostí. Byly tam i krájecí prkénka, příbory, ale třeba i boty,“ vypočítává Duffek. Nálezy se podařilo poměrně přesně datovat do období konce 17. století a první poloviny 18. století díky souboru drobných mincí, datačních nápisů na keramice a dendrochronologickému datování dřevěných nálezů. Ve vitrínách je k vidění keramika, která byla užívána na arcibiskupském stole. Vyniká bohatým zdobením. Je zde i poměrně vzácný soubor mezzomajolikové keramiky. „Jsou to keramické talíře s tmavě modrou glazurou a rytými ornamenty,“ poznamenal Duffek. Prohlídka pak pokračovala do dalších částí zámku, kde se návštěvníci seznámili s unikátní architekturou i osobnostmi, jež na zámku pobývaly. Trasa vedla například do přijímacího sálu pražského arcibiskupa a také do jeho ložnice. Turisté nahlédli i na dobové toalety. Prohlídku zakončuje videomapping. „Jsme pyšní na to, že se nám podařilo udělat vnitřní videomapping. Jde o model zámku, na který je možné promítat jeho historii a vývoj během staletí. Třeba ho nechat hořet,“ poznamenal jeden z trojice majitelů zámku Daniel David.