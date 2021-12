Veřejné fórum v Brodě opět překvapilo, lidé chtějí vestavbu školy V Sadech

Široká debata u kulatých stolů se konala v první polovině listopadu. Veřejnost, která na besedu dorazila, definovala celkem dvanáct největších nedostatků či požadavků, jež by bylo na území města záhodno co nejdříve napravit nebo realizovat.

Protože se veřejného fóra zúčastnilo množství učitelů a rodičů dětí ze základní školy V Sadech, přineslo jednání poměrně nečekaný výsledek. Největší prioritou se stalo vybudování půdní vestavby s několika novými učebnami a výtahem právě v této škole.

„Je velice dobře, že se učitelé i rodiče o budoucnost školy zajímají, že jsou aktivní a že na besedu přišli. I když tomu vedení města nebylo příliš nakloněno, podařilo se jim ho přesvědčit,“ uznala bývalá místostarostka a nynější radní města Mojžyšková.

Projekt připravila ještě v době, kdy byla v nejužším vedení města a školství měla v gesci. V celém půdním prostoru školy podle něj mají vzniknout moderní učebny chemie, fyziky i matematiky, odhlučněná hudební učebna i patřičné zázemí pro učitele. Součástí projektu je i výtah a bezbariérový přístup.

„S prostorem tu hodně válčíme. Jsme určenou školou pro výuku cizinců pro celou oblast, ale učebny si k tomu musíme pronajímat v AZ Centru. Nemáme odborné učebny, nemáme dostatečné zázemí pro družinu ani pro náš sbor,“ říkala už během září ředitelka školy Milena Honsová.

„Vybudujeme jednu nadškolu“

Výhrady k projektu však v tu dobu měl nový místostarosta pro oblast školství Vladimír Slávka (ANO). Příliš se mu nezamlouvalo, že by stavebníci zasáhli do střechy, která se před osmi lety nově pokládala. A ve městě v oblasti školství viděl jiné priority. Dohady o budoucnosti škol i tohoto konkrétního projektu dokonce způsobily menší rozkol v koalici.

Smíšené pocity u místostarosty převládají i nyní po zveřejnění výsledků veřejného fóra.

„Nejsem proti tomuto projektu, ale v současné době vidím jiné priority. Je třeba řešit prázdnou a chátrající budovu bývalé obchodní akademie, absenci zázemí na základní škole Štáflova a především nevhodné budovy plné azbestu na základní škole Konečná,“ říká.

Urychlení vestavby V Sadech podle něho naruší celou koncepci rekonstrukcí a modernizace školských zařízení ve městě. „Nejsem nadšen, že vybudujeme jednu ‚nadškolu‘, zatímco jinde nám zůstanou vážné problémy,“ tvrdí.

Přesto ho výsledky veřejného fóra přesvědčily. „A také fakt, že bychom asi nebyli dobří hospodáři, kdybychom nevyužili nabízenou devadesátiprocentní dotaci,“ dodává.

Za padesát milionů

Podle původních odhadů by vestavba V Sadech mohla vyjít zhruba na 50 milionů korun. Město by ze svého rozpočtu zaplatilo jen desetinu této částky. Podle Mojžyškové je dotace takřka jistá. Pětimilionovou spoluúčast už vedení města zahrnulo do návrhu rozpočtu pro příští rok.

„Projekt je připraven do posledního písmenka. Teď už záleží především na tom, jak rychle bude pracovat samotný úřad. Je třeba co nejdřív připravit soutěž na zhotovitele, aby se už na jaře mohlo začít stavět,“ uvedla bývalá místostarostka. Havlíčkův Brod momentálně nemá zpracovaný žádný jiný projekt v oblasti školství tak, aby mohl o státní či evropský investiční příspěvek v současné výzvě žádat.

Veřejné fórum se v Havlíčkově Brodě koná každoročně od roku 2015. Jen loni bylo kvůli proticovidovým opatřením zrušeno. V prvních ročnících vítězily celoměstské problémy, jako špatná dopravní situace či nedostatek míst k parkování.

Později je však nahradily problémy lokální či požadavky užších skupin lidí, kteří se před besedou zaktivizovali. A tak se například mladým podařilo prosadit výstavbu skateparku nebo právě letos díky učitelům a rodičům zvítězila vestavba V Sadech.

„Účastníkům fóra bylo nabídnuto několik oblastí, do kterých se mohli zapojit u kulatých stolů, například životní prostředí, školství, sociální oblast, kultura a sport, doprava a bezpečnost ve městě či strategický rozvoj. Z každé oblasti byly vybrány dvě největší priority, o jejichž závažnosti se hlasovalo,“ popisuje formát veřejného fóra Marie Kudrnová, jež ho coby projektová manažerka organizuje.

Hlasování na webu

Výsledky veřejného fóra nyní ověří anketa. Zájemci ji najdou hned na titulní stránce webu města. Hlasovat pro dva vybrané problémy z dvanácti mohou lidé do poloviny prosince.

„Je to dvanáct bodů vzešlých z veřejného fóra. Vedení města se pak bude úzce zabývat deseti, které v anketě dostanou nejvíce hlasů,“ prozradila mluvčí radnice Alena Doležalová.