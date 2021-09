Spor o investice v základních školách dělí koalici na brodské radnici

Základní škola V Sadech patří ve městě k nejstarším a největším. Navštěvuje ji přibližně 750 žáků. Stojí v centru a v posledních letech do ní dochází čím dál víc cizinců. Podle radní Ivany Mojžyškové (ČSSD) takových dětí bylo před třemi roky ve škole 35, letos na jaře už 41 a v novém školním roce 52. Ne všechny přitom umí perfektně česky.

Proto právě Mojžyšková, ještě když před třemi roky byla v pozici resortní místostarostky pro oblast školství, nechala vypracovat projekt na vestavbu, která by tuto situaci umožňovala částečně řešit.

„V projektu jsou učebny odborné, jazyků i vybavená a odhlučněná učebna hudební výuky. Nové prostory jsou potřeba k tomu, aby se mohly rozdělit třídy. Dětem, které česky tolik neumí, by se v některých předmětech mohli učitelé víc věnovat a díky svému vzdělání by se s nimi byli teoreticky schopni domluvit v druhém jazyce,“ vysvětluje.

„S prostorem tu hodně válčíme. Jsme určenou školou pro výuku cizinců pro celou oblast, ale učebny si k tomu musíme pronajímat v AZ Centru. Nemáme odborné učebny, nemáme dostatečné zázemí pro družinu ani pro náš sbor,“ uvedla ředitelka školy Milena Honsová.

Místostarosta nechce zásah do nové střechy

Náklady, včetně vybudování výtahu a zajištění bezbariérovosti, Mojžyšková odhaduje na čtyřicet až padesát milionů korun. „Město by to ale stálo jen pět milionů. Za tu cenu bychom měli superopravenou další školu,“ tvrdí.

Radní počítá s využitím devadesátiprocentní dotace z evropských fondů. „Z rozhovorů s poskytovatelem dotace vím, že když požádáme, máme stoprocentní šanci na proplacení,“ je si jistá. Jak dodává, pokud by se požádalo hned, mohlo by se už v dubnu začít stavět.



Jenže místostarosta Vladimír Slávka (ANO) vidí situaci jinak. „Vestavba by zasáhla do střechy. Před osmi lety jsme nechali dělat novou. Nebyli bychom dobří hospodáři, pokud bychom do ní zasáhli tak brzy,“ konstatoval.

Dodal, že projekt své předchůdkyně podporuje, nyní však na něj není vhodná doba.



„Prioritu mají jiné věci. Za mě je to rozhodně sportoviště u základní školy Nuselská. Kompletní obnovu potřebuje i základní škola Konečná, která na přelomu 70. a 80. let minulého století vznikla jako provizorní a část, kterou v roce 2005 nesebral vítr, slouží dodnes,“ zdůraznil.

Jinam tečou desítky milionů, do Sadů drobné

Do obou těchto škol přitom město v posledních letech nalilo desítky milionů. Na Nuselské v roce 2019 otevřelo přírodovědné centrum za 74 milionů i s planetáriem. V areálu Konečné letos vznikla nová školka s kuchyní, která nabídne speciální dietní stravování i pro žáky základní školy. Budova stála necelých 50 milionů.

Škola V Sadech naopak v posledních letech na investicích do rozšíření strádala. Od vybudování nové tělocvičny před jedenácti lety tu žádné nové prostory zřízeny nebyly. Město investovalo do nové střechy, fasády, elektroinstalace, kanalizace a šaten u staré tělocvičny. V součtu šlo o výdaje hluboko pod deseti miliony.

„Ale jsme za to rádi. Jestli chcete stavět nadstavbu, musíte mít základ, který není tolik vidět,“ říká Honsová.

Zároveň však Slávka připouští, že oba jím prosazované projekty nabraly zpoždění. „Projekční kanceláře je za dva roky nebyly schopné dotáhnout do konce. Chápu, že bylo covidové období a že projektanti mají moc práce, ale dva roky už je moc,“ poznamenal.

Protinávrhy se přednáší i v rámci jedné koalice

Rozdílné názory politiků ohledně budoucnosti škol v Brodě potvrdily, že vládnoucí koalice, která má v pětadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu třinácti hlasů, není v mnoha zásadních věcech jednotná. Naposledy to ilustrovalo jednání o záměru prodeje chaty Doubravanka v Orlických horách. Většina koalice zvedla ruku pro prodej, Mojžyšková přednesla protinávrh. Obdobné to bylo i v některých dalších případech.

V sedmičlenné radě města zůstává Ivana Mojžyšková často osamocená. Proti poměrně pevnému spojení tří radních za ODS, dvou za ANO a jednomu z TOP 09 nemá moc šancí.

„Je mi jasné, že nebude možné prosadit všechno, co budeme chtít. Ale alespoň některé věci půjdou z pozice koaliční radní zařídit snáze, než kdybychom byli v opozici,“ odpovídala Mojžyšková po komunálních volbách na dotazy, proč ČSSD s jedním mandátem vstoupila do této koalice.