Brodská škola otevřela novou střešní zahradu i jedinečné planetárium

Vše začalo střechou hlavní budovy základní školy. Ta byla ve špatném stavu a byla třeba její rekonstrukce. Škola zároveň chtěla modernizovat učebny. Když už se něco takového bude dělat, proč nevyužít možnosti a nemít tu i něco víc, řekli si zaměstnanci školy. Zvlášť když se nabízel dotační program.



V roce 2016 se proto začal rodit projekt, který na Vysočině nemá konkurenci. Na místě původní střechy vznikla celá nástavba, díky novému výtahu bezbariérová. Využívat ji budou žáci nejen základní školy Nuselská, ale i spousty dalších škol a programy budou připravovány i pro veřejnost.

Zřízení nových prostor vyšlo celkem na 74 milionů korun. Z toho 58 milionů poskytla evropská dotace.

„Tento projekt je na Vysočině jedinečný, jsem na něj hrdá,“ poznamenala při slavnostním otevření Renáta Marková z Centra pro regionální rozvoj, jež bylo zprostředkovatelem dotace.

Ve čtvrtém patře hlavní budovy školy budou moci žáci využívat nově upravené učebny fyziky a chemie. Samozřejmostí je jejich moderní výbava a zařízení. To hlavní se ale nachází ještě o patro výš, které bylo nově přistavěno.

V planetáriu mohou nasimulovat jakékoliv dění ve vesmíru

V přístavbě vznikly dvě unikátní učebny. Jedna je s 2D a 3D projekcí a bude sloužit především pro výuku biologie. „Budeme zde promítat přírodovědné filmy z BBC. Jsou trojrozměrně natáčené a zahrnují veškerá témata od dinosaurů po oceány. Na ně navazují různé animační programy pro děti,“ popsala lektorka Eva Königová.

Na velké terase je venkovní zahrada, kde si děti budou moci v rámci pracovních činností pěstovat rostliny nebo dělat pokusy.

„Každá třída dostane určitou část, kde si bude moci něco pěstovat. Máme velké množství truhlíků pro pěstování bylin i pro pokusy. Je tu i skleník,“ přiblížila ředitelka školy Milena Popelová.

Na terase je i prostor pro sledování noční oblohy dalekohledem. Do budoucna tu přibude i menší meteorologická stanice.



Největší perličkou nových prostor je však planetárium s kupolí. Na plátně nad hlavami žáků budou moci lektoři nasimulovat veškeré dění, ke kterému ve vesmíru dochází. K dispozici mají počítačovou stanici, pro ovládání systému na dálku jim ale stačí i tablet.

„Máme tu připravené výukové filmy včetně animovaných pro předškoláky. Pomocí skript jsme ale schopní vytvořit jakýkoliv program týkající se vesmíru. Kdokoliv k nám z jakékoliv školy přijede a dá včas vědět, co by chtěl vidět nebo na co by měl být program zaměřen, dokážeme ho vytvořit přímo na klíč,“ popsala Königová.

Veškeré nové prostory by od konce září měly sloužit nejen třem stovkám žáků z Nuselské. Škola nabídne volné termíny i jiným školám. „Až nastavíme rezervační systém, nabídneme speciální programy i pro veřejnost,“ dodala Popelová.

Tento večerní či víkendový program bude zajišťovat první porevoluční brodský starosta Tomáš Holenda, fanoušek astronomie.

Město váhalo, stavba neběžela hladce. Dnes ale nikdo nelituje

Velkolepý projekt se však nerodil hladce. Vedení města přemýšlelo, zda se do něho má vůbec pouštět.

„Věděli jsme, že to bude opravdu náročný projekt a vůbec ne levný. Kdyby se něco nepodařilo, muselo by to jít celé z rozpočtu města. Diskuse byly hodně dlouhé,“ přiznal starosta města Jan Tecl.

„Dnes ale vidím, že jsme dobře udělali. Máme něco, čím se můžeme chlubit v celém kraji,“ dodal.



Samotná stavba byla občas hektická. Firma Roneli si staveniště převzala před rokem s tím, že do konce dubna muselo být po stavební stránce hotovo. Většina prací se odehrávala za nevlídného zimního počasí. Firma musela odstranit původní střechu a teprve pak vybudovat ocelovou konstrukci nástavby.

„Zakázku za 40 milionů bez daně jsme stihli v rekordním čase osmi měsíců,“ podotkl předseda představenstva firmy Milan Oplíštil.

Náročné to bylo i pro školu. Veškeré práce totiž probíhaly za běžného provozu. „Děti se učily v hluku a prachu, několikrát tu protekla voda,“ poznamenala ředitelka školy.