Řidiči ve Žďáře devastují trávníky, město proti nim nasadí i zátarasy

Stání aut na nezpevněných plochách je i častým důvodem výjezdů strážníků. „Za loňský rok jsme těchto přestupků řešili celkem 177, což je poměrně dost. Navíc jde pouze o závažnější prohřešky, kde jsme zjišťovali i totožnost pachatele a udělovali pokuty. Desítky dalších případů jsme vyřešili na místě domluvou,“ vyčíslil Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie.

Ačkoliv postih za porušení vyhlášky o veřejném pořádku se může vyšplhat až na 10 tisíc korun, strážníci dle jeho slov rozdávají pokuty obvykle jen v řádech stokorun. „Každý případ řešíme individuálně, i s ohledem na aktuální situaci,“ podotkl Kunc.

Přijde zjednosměrnění ulic

Podle vedení města se ještě dají přimhouřit oči ve větších sídlištích, kde je parkovacích míst obecně nedostatek, navíc komunikace jsou tam velmi úzké. „To je třeba případ sídliště Stalingrad. Řadu takových ulic ale čeká zjednosměrnění, které by mělo v tomto ohledu pomoci,“ popsal starosta Martin Mrkos.

Dle jeho slov však rozhodně nejde mít pochopení pro motoristy, kteří devastují trávu v širším centru města. „Smutný pohled je například na místa kolem kulturního domu, náměstí, u prodejny obuvi v Husově ulici, před městským úřadem u lávky na ulici Dr. Drože nebo v blízkosti kina. Tam je za tím opravdu pouze fakt, že řidič chce k dané službě dojet co nejblíž. Avizuji, že městská policie se nyní na tato místa více zaměří,“ uvedl Mrkos.

Kuriozita Při řešení stání na nezpevněných plochách se občas žďárští strážníci dostanou i ke kuriózním událostem. V minulosti řešili třeba případ muže, který se vydal na žďárské sídliště Stalingrad, aby si tam u své matky vyzvedl buchty. Dorazil však zcela nevhodným dopravním prostředkem. „Přijel svým lesnickým traktorem i s vyvážečkou na dřevo,“ kroutil hlavou Martin Kunc, vedoucí žďárských strážníků. V úzkých ulicích sídliště ale pro stroj nebylo dost místa, takže velkými pneumatikami soupravy notně poškodil trávník. Odvezl si tak nejen buchty, ale i blokovou pokutu. Následně musel zajistit i nápravu způsobené škody.

Právě okolí Kina Vysočina je i podle vedoucího strážníků typickým příkladem lidské lenosti. „Návštěvníci se nezdráhají klidně zastavit polovinou vozidla na trávě, přitom velké parkoviště je jen pár minut chůze odtud, pod městským úřadem,“ zdůraznil Kunc.

Jak po nájezdu těžké techniky vypadá i trávník u bytových domů v ulici Neumannova poblíž relaxačního centra. Okolí objektu někdejší družiny je samé bláto a kalužiny. „Rádi tu parkují lidé, co jdou do bazénu. Je to vlastně nejbližší možné místo, kde lze zastavit. Asi se jim to z hlavního parkoviště u tržnice zdá daleko. Pár minut chůze by je přitom při cestě za sportem snad nezabilo,“ míní jedna z obyvatelek sídliště, jež redaktorku fotografující scenérii plnou kalužin sama oslovila. „Chodím tady se psem několikrát denně, tak mám přehled. Když jsem se párkrát snažila ty lidi upozornit, že by na trávu zajíždět neměli, dělali, že mě neslyší, nebo řekli, že už je to tu stejně vyježděné,“ vylíčila seniorka. Přiznává, že občas to už někdo z místních nevydrží a přivolá strážníky.

Vedení města se proto rozhodlo chránit městskou zeleň i zábranami. Ty na některých místech Žďáru již jsou. Jelikož to ale nestačí, přibudou další. „Už dříve jsme na sídlišti u průmyslové školy, v blízkosti náměstí nebo ve Žďáře 3 osadili asi dvacet betonových kostek. Nyní budeme objednávat ještě zhruba dvanáct kusů,“ sdělila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová s tím, že jedna kostka vyjde na zhruba 1 600 korun.

Bývalé schody, kameny či dřevo

Na méně frekventovaná místa je ale možná například i instalace žulových bloků – uplatní se tak třeba bývalé schody po rekonstrukci náměstí. Dále se používají rovněž kameny. „Chceme však, aby opatření měla i nějakou krajinářskou podobu, takže někde jsou v plánu i dřevěná řešení,“ doplnil Mrkos.

V tomto případě bude využito dřevo z městských lesů. O instalaci se postarají Technické služby Satt, tudíž náklady by měly být minimální. V případě dřevěných zátarasů se ale musí dle mluvčí počítat i s častějšími opravami a vracením zpět na místo, když se o ně šoféři „otřou“ autem.

Zábrany mají v dohledné době přibýt do asi deseti lokalit – mimo jiné ke zmíněnému kinu, do ulice Husova, ke garážím v ulici Neumannova či za jídelnu Vesna. Teprve poté se budou dávat do pořádku poškozené trávníky – místa se dočkají dosypání zeminy, rozrušení uježděné půdy a osetí.

Ne všichni obyvatelé však chystaná opatření města schvalují. „Parkování na trávníku je špatné, ale vybírat peníze za to, že nemáš kde zaparkovat, je ubohost. Vybudování zábran stojí víc než trocha štěrku a obrubník,“ vyjádřil se ve žďárské facebookové skupině například Tomáš Havelka.

Radnice do budoucna počítá i s revitalizací některých lokalit nebo komplexním řešením dopravy včetně parkování; do těchto oblastí proto zatím nebudou zátarasy umisťovány. Konkrétně jde třeba o okolí hřiště za základními školami v Komenského ulici.