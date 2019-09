Žďár chce v rozšířené průmyslové zóně hlavně místní expandující firmy

Potřebné pozemky v těchto místech pod čerpací stanicí má už město vykoupené, na ploše o rozloze přibližně jedenáct hektarů je však potřeba ještě vybudovat inženýrské sítě.

Náklady na tuto investici se podle odhadů radnice budou pohybovat kolem sta milionů korun. Žďárští proto usilují o získání dotační podpory na tento záměr.

„Rozšíření průmyslové zóny je závislé právě na dotaci. Pokud by se nám ji povedlo dostat, pokryla by totiž pětaosmdesát procent nákladů,“ nastínil žďárský starosta Martin Mrkos.

Zda bylo město se svojí žádostí o finanční injekci z Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu, úspěšné, bude jasné zhruba v průběhu letošního prosince.

Součástí plánované průmyslové zóny Jamská II budou také nové komunikace, a to včetně dlouho očekávané křižovatky a propojky ulic Jamská a Novoměstská. „Bez ní by samozřejmě nebyla lokalita pro investory atraktivní,“ dodal Martin Mrkos.

S vyšší přidanou hodnotou

Cílem je podle starostových slov do nové lokality přilákat perspektivní společnosti.

„Naše představa je hlavně rozvoj místních firem, přičemž některé se z takzvaných garážových výrob už rozrostly do úspěšných společností a mají snahu expandovat. A pokud by se jednalo o firmu odněkud z vnějšku, chceme, aby to byl rozhodně investor s vyšší přidanou hodnotou. Tedy ten, který zaměstná kvalifikované lidi, dobře je zaplatí a neodejde nám za pět, deset nebo patnáct let jinam kvůli nákladům. Umím si tam představit třeba firmy zabývající se obory, jako je automatizace nebo robotika,“ konstatoval žďárský starosta.

Od poskytnutí prostoru dalším potenciálním zaměstnancům si na radnici slibují mimo jiné rovněž zatraktivnění města pro mladší generaci. „Je to i cesta, jak sem dostat mladé vzdělané lidi, inženýry, odborníky. Proto jsou pro nás větší prioritou firmy, které by se zaměřovaly spíše na vývoj, než třeba montovny,“ nechal se slyšet místostarosta Josef Klement.

Zároveň dodal, že snahou je, aby financování záměru bylo po prodeji pozemků společnostem vyrovnané a město neskončilo ve ztrátě.

Pokud budou Žďárští s žádostí o dotaci úspěšní, mohla by být infrastruktura v průmyslové zóně Jamská II hotová již v příštím roce, přičemž možnost umisťování samotných firem začne zřejmě v roce 2021.

„V opačném případě budeme muset počkat na vyhlášení nového dotačního programu agentury CzechInvest, který je už ale rovněž plánován, a zkrátka to zkusit znovu. Tím by se samozřejmě výstavba zpozdila,“ vyjádřil se žďárský starosta.