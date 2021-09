Umělečtí kováři z Vysočiny ovládli mistrovství světa, mají zlato a bronz

Tématem letošního šampionátu, který se koná coby bienále v dvouletém cyklu, byl verš z Božské komedie „Tu vyšli jsme a spatřili zas hvězdy“. Italové si letos připomínají 700. výročí úmrtí autora tohoto slavného díla Danta Alighieriho.

Vítězná plastika, kterou vykovali Vojtěch Havránek, Václav Trpišovský a Richard Rulf, nese název Na hraně zítřka.



„Je to stylizovaná cesta Danta a Vergilia. Je klikatá, hrubá, aby bylo vidět, jakými útrapami prošli v Pekle. Cesta prochází skrz bránu, která je zpracována průvlaky, prochází z úzkého materiálu do širšího a zase se mění v tenký materiál. V bráně se mění v ladný tvar, pokračuje do ztracena až ke hvězdám,“ popsal vítězné dílo jeho spoluautor Vojtěch Havránek.

„Italové navlékli téma trošku i na covid, sami si prošli klikatou cestou. Všichni doufáme, že už bude líp,“ připomněl Havránek, jakými problémy si Itálie loni na jaře při pandemii prošla.

Vojtěch Havránek je mistrem kovářské dílny Akademie ve Světlé nad Sázavou, respektive jejího detašovaného pracoviště v Lipnici nad Sázavou. „V týmu se mnou byl můj kolega Václav Trpišovský a náš student Richard Rulf, který dělal pomocné práce,“ vyjmenoval vítěznou sestavu.

Na mistrovství světa dosud nesoutěžili, Havránek byl předtím ve Stii pouze na fóru vybraných škol.

„Konkurence byla nabitá, jako učitelé dobře víme, že Italové kovařinu umějí. Jsme rádi, že jsme vyhráli,“ neskrýval radost po návratu domů.

Zástupci z pětadvaceti zemí

Mistrovství světa v kování se zúčastnili zástupci 25 zemí, v kategorii jednotlivců a týmů se dohromady sešlo 68 soutěžních děl.

Čechům se povedlo uspět na prestižní akci v Toskánsku podruhé za sebou. Před dvěma roky získala zlato parta kolem Jiřího Ondráčka z Radostína nad Oslavou a Luboše Jana z Třebíče. Ti letos ve čtyřčlenné sestavě – ovšem z půlky obměněné – získali bronz.

„Porotci říkali, že letos měli hodně těžké rozhodování, sešla se spousta povedených děl. Je skvělé, že se povedlo ještě jednou urvat medaili. Navíc kluci ze Světlé udělali zlato,“ vyzdvihl Jiří Ondráček.

Bronzový tým tvořil ještě Šimon Pospíšil a Vojtěch Kučera, společnými silami vytvořili plastiku s názvem Brána do Ráje. Kovaná hvězda na vrcholu je doplněná modrým sklem.

„Téma Božské komedie bylo krásné, široké. Luboš Jan nakreslil návrh,“ přiblížil Ondráček.

Pro kováře bylo soutěžní klání pořádná fuška. Na práci měli pouhé tři hodiny. „Čas jsme využili do poslední vteřiny, kdy jsme lepili kov do kamenného podstavce. Kovali jsme už v pátek ráno, pak jsme do neděle čekali na vyhlášení, hotových prací mezitím přibývalo,“ popisuje Ondráček.