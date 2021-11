Koronaviru navzdory. Svatý Martin na Vysočinu přijede, dnes do Myslotína

Na Vysočině se i přes napjatou situaci kolem pandemie uskuteční řada menších průvodů, poutí a doprovodných tematických akcí.



Některé se konají přímo na svátek svatého Martina, tedy ve čtvrtek 11. listopadu, jiné tento nebo až příští víkend.

V Myslotíně na Martina budou čekat u kapličky

Již dnes se tajemný jezdec na bílém oři objeví například v Myslotíně, místní části Pelhřimova. Tam obyvatelé v návaznosti na svatomartinskou legendu již před jedenácti lety zavedli slavnost inspirovanou waldorfskou pedagogikou.



Loni byla slavnost kvůli covidu hodně netradiční – jezdce projíždějícího vsí sledovali místní jen zpovzdálí či ze zahrad svých domů.

„Letos by ale mělo vše proběhnout jako obvykle. Děti se v 16 hodin vydají v průvodu a za zpěvu podzimních písniček ke kapličce, vybaveny rozsvícenými lucerničkami, které už máme dopředu vyrobené. Tam si přečteme martinskou legendu a budeme očekávat příjezd svatého Martina,“ popsala Irena Tomcová, předsedkyně myslotínského osadního výboru a jedna z iniciátorek slavnosti.

Na rozdíl od řady podobných akcí není Martin v Myslotíně žádnou atrakcí – nerozhazuje dětem laskominy a jeho kůň neabsolvuje maraton hlazení. Svatomartinské rohlíčky předá jezdec žebrákovi a důstojně odjíždí. Žebrák potom rozdává dárky dětem.

V Martinicích si připomenou i konec války

S uctěním památky padlých je zase spojena Svatomartinská pouť v Martinicích na Velkomeziříčsku, jejíž tradice v této obci sahá do roku 1990. Místní se schází v půl jedenácté dopoledne u zvonice a poté putují k pomníku padlým v 1. světové válce, kde je slavnostně položen věnec.



„11. listopad totiž není jen svátek svatého Martina, ale i den, kdy oficiálně skončila 1. světová válka. Nemluvě o tom, že sám svatý Martin je také patronem vojáků a jezdců,“ připomněl Michal Drápela, starosta Martinic.

Kdy a kam vyrazit za svatým Martinem? pátek 5. listopadu

Myslotín u Pelhřimova: průvod od 16.00 od kulturního domu ke kapličce, poté příjezd sv. Martina.



neděle 7. listopadu

Martinice u Velkého Meziříčí: Svatomartinská pouť, od 10.30 položení věnce k pomníku padlým, dále průvod, mše svatá, 12.00 příjezd sv. Martina čtvrtek 11. listopadu

Žirovnice: od 17.00 svatomartinský průvod od památníku v Žižkově ulici k zámku, tam doprovodný program

Jemnice: od 16.30 svatomartinský průvod od restaurace Na Podolí k zámku, tam scénka o obdarování žebráka, ohňová show sobota 13. listopadu

Havlíčkův Brod: od 17.00 v parku Budoucnost, svatomartinský lampionový průvod, zahájení za budovou AZ centra krátkými živými vstupy ze života sv. Martina (výroba lampionů pondělí 8. listopadu, 9.00 v Mateřském centru Zvoneček) víkend 13. a 14. listopadu

Třešť: Martinská pouť, celý víkend atrakce a stánky na náměstí T. G. Masaryka. sobota 13. listopadu od 16.30 svatomartinská jízda od kostela sv. Martina k bývalému „zimáku“, tam program od 17.00 – ohňová show, svatomartinská legenda, agility, bubeníci...

Poutníci se od pomníku vydávají ke kulturnímu domu, v němž se v minulosti odehrávala tradiční bohoslužba. „Letos jsme však kvůli vývoji situace kolem koronaviru zvolili raději mši pod širým nebem na prostranství před hasičskou zbrojnicí,“ konstatoval Drápela.

Po mši si přijdou na své hlavně děti – do vsi totiž přijíždí Martin na bílém koni a nešetřívá sladkými dukáty. Malé zájemce nakonec čeká rovněž svezení na koních.

Přímo 11. listopadu přijede posel zimy na svém bělostném oři třeba i do Žirovnice na Pelhřimovsku. „Je to už tradiční a veřejností velmi oblíbená akce, a to hlavně u dětí. Ty přicházejí do průvodu s nejrůznějšími lampiony a lucerničkami, ať již koupenými, nebo vlastní výroby. Pevně doufáme, že nám okolnosti kolem covidu dovolí tuto krásnou akci uspořádat,“ vyjádřila se za organizátory Věra Daňhelová z žirovnického odboru kultury.

Průvod, který vede právě svatý Martin na bílém koni, vychází v 17 hodin od památníku v Žižkově ulici. Ulicemi města pak pokračuje až na zámek, kde se jezdec odpojí a zájemci se mohou zúčastnit ještě dalšího doprovodného programu. V něm nechybí živá muzika, občerstvení nebo společné opékání špekáčků na ohni.

O Martinskou pouť by neměli letos přijít ani lidé v Třešti na Jihlavsku, patřit jí má celý příští víkend. Na 13. i 14. listopadu jsou v plánu atrakce i stánkový prodej na tamním náměstí T. G. Masaryka. Samotná svatomartinská jízda městem připadá na sobotu – průvod vychází v 16.30 od kostela svatého Martina, odkud putuje až na bývalý zimní stadion, kde je připraven další program. Scházet v něm nebude kromě jiného nezbytná svatomartinská legenda, dále vystoupení bubeníků nebo ohňová show.

Pouť bude doprovázena i tradičními poutními bohoslužbami v kostele svatého Martina. Sobotní se uskuteční v 18.00, nedělní pak v 10.00.