Pražit kávu je napadlo v legraci, nyní v Sejřku nestačí pokrýt poptávku

„Ve starém stroji se dalo naráz pražit jen 300 gramů zrn, celý proces trval 40 minut, protože v jednom bubnu se zrna pražila i chladla. Za dopoledne jsme udělali třeba jen kilogram kávy. Nyní zvládneme upražit sedm kilogramů za dvě hodiny,“ porovnává vedoucí komunity Jan Mokrý.

Se svými kolegy se stará o provoz komunity na bývalém statku nedaleko hradu Pernštejn. Aktuálně se tam léčí dvanáct lidí s takzvanou duální diagnózou. Tedy ti, kteří se kromě závislosti na drogách potýkají ještě s dalším duševním onemocněním.

Přes sezonu klienti pracují na zahrádce, funguje tu i kovárna, coby součást arteterapie také keramická dílna. „Přemýšleli jsme nad tím, jakou další práci budeme s klienty dělat. Vždy dopoledne míváme pracovní blok. Ale hlavně v zimě pro ně nemáme dost práce. S kolegou nás trošku v legraci napadlo, že bychom mohli pražit kávu,“ vypráví Jan Mokrý.

A nápad se rychle ujal.

S pražením začali po zaškolení loni v létě, na nejlevnějším možném přístroji. Brzy přišli na to, že nebude stačit k pokrytí rostoucí poptávky.

„Tato činnost se osvědčila, klienty baví, je náročná tak akorát. Dělají něco s přidanou hodnotou,“ vyzdvihuje vedoucí komunity. „Má to velký ohlas. U této práce rychle vidíte výsledek, něco jako když pečete doma vlastní chleba,“ dodává Mokrý s tím, že i jej pražení zaujalo.

Komunita Sejřek Kapacita terapeutické komunity (funguje už 20 let), zřizované a provozované Kolpingovým dílem ČR, je 16 míst.

Pobytová léčba, kterou klienti nastupují dobrovolně, trvá 8–13 měsíců.

Mají terapeutické, pracovní, volnočasové a odpočinkové aktivity.

Terapeuti se klientům snaží pomoci ke změně návyků a eliminovat rizikové chování, aby se mohli zařadit do společnosti i na trh práce.

Přístroj, jehož investice by se měla vrátit do dvou let, teď nejčastěji obsluhuje Tereza. Mladá žena je v komunitě deset měsíců, tedy ve třetí fázi léčby, kdy si klienti standardně hledají práci nebo brigádu. „Baví mě to, pražení kávy je fajn. Když se člověk zaučí, je to zábava,“ líčí Tereza.

Nyní má smlouvu na sedm hodin denně. Až za dva měsíce z komunity odejde, dostanou příležitost další.

Do bubnu se vejde kilogram zelených kávových zrn. Teplota vystoupá na 180 stupňů Celsia, po vypnutí stroje po zhruba patnácti minutách se vyšplhá dokonce ještě o pár stupňů výš.

„Každý druh se liší a při pražení se chová jinak. Důležité je najít takové druhy, které se nám budou dobře dělat,“ vysvětluje Jan Mokrý. „Některá zrnka se praží jednoduše, u jiných si musíte víc pohrát s teplotou,“ upozorňuje.

Důležité je i to, aby zrnka v jedné dávce byla upražena rovnoměrně. Největší zájem je o Brazílii, v nabídce mají i Kolumbii a Salvador. Přestali dělat Etiopii, naopak zkouší Rwandu a také Guatemalu.