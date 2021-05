Nové pietní místo. Na městském hřbitově v Přibyslavi přibude kolumbárium

Přibyslav se letos pustí do obnovy svého městského hřbitova. Ještě do konce roku na něm přibude nové kolumbárium. V budoucnu by mohlo dojít i na výměnu povrchů cest i úpravu bezprostředního okolí místa posledního odpočinku, kde má přibýt parčík a parkoviště.