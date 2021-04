V Přibyslavi těsně u hřbitova postaví supermarket, místním to vadí

O příchodu potravinářských řetězců do Přibyslavi se mluví už několik let. V poslední době jednalo vedení města hned s několika zájemci.

„Všichni chtěli pořídit prodejnu buď v samém centru města, nebo u silnice první třídy,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Jako ideální se dlouhou dobu jevil pozemek, který leží ve východní části města přímo u křižovatky hlavního průtahu Přibyslaví a odbočky na Polnou. Je to na silnici první třídy – kousek od nádraží, navíc přímo proti jediné čerpací stanici ve městě.

Původní záměr zhatilo ochranné pásmo

A byl to právě Penny Market, s nímž se jednání posunula nejdál. Jenže při zjišťování detailů o inkriminovaném pozemku se zjistilo, že ho využít nebude možné.



„Pozemek se nachází v ochranném pásmu budoucího obchvatu města. Ředitelství silnic a dálnic by zde povolilo pouze dočasnou stavbu, nikoliv trvalou,“ vysvětlil Kamarád. Sám se takovému důvodu podivoval. „O obchvatu Přibyslavi se vůbec nemluví, žádná jednání nezačala. Jestli tu někdy nějaký bude, může to být za dvacet třicet let,“ kroutil hlavou.

Nic to ovšem nezměnilo na faktu, že pokud by se měl nový obchod v Přibyslavi stavět, musí to být v jiné lokalitě. Ta se nakonec našla v severní části města. Prodejna sice nebude ležet u silnice první třídy, ale jen u „pouhé“ krajské silnice na Havlíčkovu Borovou, ovšem přímo naproti areálu společnosti ACO Industries, která je největším zaměstnavatelem široko daleko.

Investor se zde dohodl s vlastníky soukromých pozemků a plochu od nich vykoupil. Výstavbu velké prodejny zde sice umožňuje územní plán města, mnozí lidé k ní ale mají výhrady. Nelíbí se jim zejména fakt, že jde o nákupní plochu těsně vedle hřbitova. Že hned za hřbitovní zdí vyroste obchod, berou jako jakési zneuctění pietního místa.

„Mně to teda u toho hřbitova moc nesedí,“ poznamenala například v diskusích na sociálních sítích Petra Kuchařová. Podobný názor vyslovil třeba i Jiří Bartošík.

Aby k lokalitě investor přistupoval citlivěji, žádá i přibyslavská radnice. Ta původně požadovala, aby přímo u hřbitovní zdi nestál obchod, ale parkoviště. „Jenže pak by vznikla problematická křižovatka na hlavní silnici mimo osu. A uvědomili jsme si, že ruch z parkoviště by byl pro hřbitov horší než samotný obchod,“ konstatoval starosta Kamarád.

Na stěně žádné billboardy

Prodejna nakonec vyroste blíž hřbitova, parkoviště bude až za ní ve směru ven z města. Šest a půl metru vysokou halu ale od hřbitova oddělí zhruba desetimetrový pás zeleně se vzrostlými tújemi, které prodejnu odstíní, a cesta.

„Zároveň jsme se domluvili, že obchod nebude na stěnu, na níž bude vidět ze hřbitova, umisťovat žádné billboardy a že na ní nebudou žádné reklamní plochy,“ doplnil místostarosta města Michael Omes.

Podle plánů investora by měla jít výstavba prodejny rychle. Otevírat by ji chtěl ještě před koncem letošního roku.

Zdá se, že východní část Havlíčkobrodska si firma Penny Market v poslední době velice oblíbila. Podobnou prodejnu, navíc doplněnou o další obchody, by pro ni letos měla stavět havlíčkobrodská developerská společnost Nimiru v nedalekém Ždírci nad Doubravou. Také tento obchod by měl být otevřen před Vánoci.