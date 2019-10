Bukáček v nesnázích. V Pavlově týdny zachraňují nejmenší volavku

Do této kategorie pracovníci stanice zařadili i nejmenšího českého zástupce rodiny volavek, kriticky ohroženého bukáčka malého.

„Pro tohoto úžasného opeřence jsme vyráželi desátého srpna do Náramče na Třebíčsko. Na konci více než osmdesát kilometrů dlouhé trasy na nás čekal zubožený opeřenec velikosti holuba se zlomenými běháky obou nohou,“ přibližuje ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Mladý pták zřejmě doplatil na střet s autem. Podle Karafiáta tomu napovídá fakt, že pták byl nalezen kousek od silnice a zlomeniny na obou nohou byly přibližně ve stejné výšce.

Bukáčka čekal transport a náročná operace ve veterinární ošetřovně v Ledči nad Sázavou. Kosti ptáků jsou totiž duté, a proto velice těžko srůstají. Dostat kosti do správné polohy pomohly dráty a také dlahy. K tomu přibyla ale i nejistá prognóza. Pták, který velice hbitě šplhá v porostech rákosin, nebyl najednou schopný se postavit – i když se o to neustále snažil.

„Vysvětlete vyplašenému opeřenci, že má v klidu sedět – či ještě lépe ležet. Nakonec velkou část prodřepěl v jogínské pozici ‚na bukáčka‘ – tedy se zobákem vztyčeným šikmo vzhůru,“ popisují pracovníci stanice.

Dlahy šly dolů

Nad očekávání všech ošetřovatelů a prý i samotného veterináře se obě zlomené nohy zahojily a v pořádku srostly. Minulý týden šly dlahy definitivně dolů. „Považujeme to za takový malý zázrak,“ přiznává ředitel stanice.

Sám veterinář prý při prvním převazu nevěřil, že bukáček tuto situaci zvládne. „Nejenže to bylo pro něj velice nepříjemné, ale nohy byly zlomené ve spodní části, kde bývají málo prokrvené. Tím pádem se vše i hůř hojí,“ vysvětluje.

Ošetřovatelé bukáčkovo zranění průběžně převazovali a zpočátku ho i ručně krmili. Nakonec si začal brát krmení sám a nohy srostly nad očekávání dobře. Bukáček nyní může začít s rehabilitací. Pro to, aby se opět naučil používat své nohy, mu ve stanici zařídili i speciální ubikaci. Snažili se ji přizpůsobit prostředí, ve kterém se přirozeně pohybuje. Má v ní svůj malý bazének, kde si sám loví malé rybičky. Také je tam spousta rákosí, po kterém se znovu učí šplhat.

Zvládne nedostatek slunce a zimní stres?

Vyhráno ale zatím nemá a zoologové zatím krotí přílišný optimismus. Bukáček malý je tažný pták a touto dobou by se měl již slunit někde v rovníkové Africe. Se svým zimním výletem do Afriky se ale zraněná nejmenší volavka musela rozloučit. Kvůli svému zranění bude muset zůstat na Vysočině.

„Otázkou je, jak bude snášet krátké dny a nedostatek slunce. Tyto ptáky to velice stresuje a velmi často se stává, že na následky stresu uhynou. Proto zvažujeme i to, že bukáčka umístíme do zoologické zahrady, která se specializuje na chov brodivých ptáků,“ říká Zbyšek Karafiát. Pokud pták zimu zvládne, na jaře by se mohl vrátit ke svým – do rákosin u vísky Nárameč.

Letošní sezona v záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Pavlově byla zatím nejnáročnější v její historii. K ošetření přijali za letošní rok již přes 800 živočichů. „Je to rekordní počet. Předpokládám, že do konce roku toto číslo stoupne a budeme na více než jednom tisíci. Loni jsme ošetřili na sedm stovek živočichů a už to jsme považovali za rekord,“ připomíná ředitel stanice.

Podle Zbyška Karafiáta stojí za takovým nárůstem i kůrovcová kalamita. „Přijímali jsme hodně mláďat z pokácených stromů. Ale tím nejdůležitějším faktorem je, že nás už lidé znají a vědí, kam se obrátit o pomoc,“ dodal.