Z posilovny řídící štáb. Na biatlonový šampionát dohlíží přes 200 policistů

Využijte svozový autobus, radí fanouškům policie Dvacet tisíc fanoušků sledovalo smíšené štafety, středeční úvodní soutěž biatlonového šampionátu. A policisté, kteří řídili dopravu před a po závodě, si pochvalovali přístup řidičů. Ti navzdory nepříznivému počasí parádně zvládli parkování a přesun do Vysočina Areny. „První den byl naprosto špičkový, všichni to pochopili,“ říká policejní mluvčí Dana Čírtková. „Řada lidí přijížděla s velkým časovým předstihem a bez problémů zaparkovala i na místech, která k tomu jsou určená přímo v Novém Městě.“ Pro ty, kteří na závody chtějí přijet později, má jednoduchou radu. „Kdo už se dostane k hlídce, která koriguje dopravu, musí počítat s tím, že ho prostě budeme navigovat na parkoviště, které budou vzdálenější.“ Pro rodiny s malými dětmi pak jednoznačně doporučuje svozový autobus. „Pro ty, kteří jedou z větší dálky nebo s sebou mají děti, doporučujeme, aby v klidu zaparkovali ve Žďáře. A aby využili shuttle,“ říká Čírtková. „Hlavně při rozjezdu to pak mají pohodlné. Protože ten autobus má dopravní přednost, aby mohl jet. Je to praktické, hlavně ve víkendových dnech.“ Právě při sobotních a nedělních závodech se čeká ještě větší nápor. „Podle informací pořadatelů měla být ve středu aréna zaplněná ze dvou třetin. Teď na víkend čekáme asi větší zájem, větší nápor. Ale pokud tady někdo bude trávit více závodních dnů, tu zkušenost získá. Přijede jednou, podruhé a podeváté už to bude snadnější,“ dodala Čírtková.