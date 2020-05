Na Vysočině již lze zajít do muzea, kina, zoo nebo hradního parku

Na svatojánskou pouť smí jen pár poutníků Výrazně komornější než v jiných letech bude letošní svatojánská pouť ve Žďáře nad Sázavou. Věřící ji oslaví zítra, tedy přesně v den svátku sv. Jana Nepomuckého, patrona poutního kostela na Zelené hoře. Místo několika tisíc lidí tam však zamíří spíše jen desítky poutníků. „Tím, že jsme nevěděli, v jaké fázi bude uvolňování vládních opatření, jsme nedělní pouť nezaváděli. Mše svatá bude jen v sobotu v 18 hodin. Musíme být obezřetní, na místě bude pořadatelská služba,“ říká farář Vladimír Záleský. Slavná Santiniho stavba, jeden z českých divů na prestižním seznamu UNESCO, navíc aktuálně prochází velkou obnovou. Letos se práce soustředí v interiéru, všechny kaple nyní obklopuje lešení. „Dolů pustíme sto lidí, padesát jich pozveme na první ochoz. Je to jiný prostor s vlastním vchodem,“ vysvětluje Vladimír Záleský. Farnost také ozvučí venkovní prostor mezi kostelem a ambitem pro ty, kteří se nedostanou dovnitř kvůli limitům nastaveným vládou. Kdo přijde na poslední chvíli, toho už pořadatelé do kostela zřejmě nepustí. Zítřejší slavnostní mši v 18 hodin budou technici přenášet živě na YouTube, dostupná je na kanálu Farnost Žďár nad Sázavou 2. V kostele budou do 15 hodin turistické prohlídky, od tří do pěti pak bude přístupný k modlitbě. Večer od 20 do 22 hodin ještě následuje Nikodémova noc, kdy bude objekt znovu přístupný k modlitbě. V poutním kostele, který ročně navštíví kolem 30 tisíc platících turistů, se provádí už od pondělí 11. května. „Nejsme hrad ani zámek, otevřeli jsme tedy v termínu jako muzea a galerie. Zájem turistů je zatím malý, první tři zájemci si rezervovali místo na úterý odpoledne,“ hlásí kastelánka Michaela Kokojanová. Vyšší zájem čeká právě až o poutním víkendu. Ke svatojánské pouti se ve Žďáře váže i její světská část. Podle počtu atrakcí patří k největším v Česku. Město ji už v předstihu odložilo na 18. až 20. září.