Koronavirus ohrožuje morový průvod na Jihlavsku, letos by měl symboliku

Pořadatelé si dali čas na rozhodnutí do konce května. „Mluvíme o tom ve vedení města denně. Já osobně tomu moc nevěřím, ale třeba ještě je šance, pokud se koronavirové onemocnění nezačne znovu šířit,“ řekla starostka Brtnice Miroslava Švaříčková.

Od pondělí je nouzový stav díky pozitivnímu vývoji počtu nových onemocnění v České republice rozvolněn, mohly by se tedy už konat akce do sto účastníků...

„Jenže my bychom potřebovali, aby byla možná účast kolem tisíce lidí. Běžně se totiž našeho morového průvodu účastní kolem dvou tisíc lidí, z toho až 250 z nich jde přímo v průvodu v historických kostýmech,“ podotkla Švaříčková.

Historický morový průvod se v Brtnici koná vždy o posledním srpnovém víkendu, letos by tedy jeho konání vycházelo na neděli 30. srpna. Průvod ve městě organizují vždy jednou za pět let, naposledy se uskutečnil v roce 2015.



Město už nechalo ušít nové kostýmy pro dvořany

Zatím v Brtnici s předběžnými přípravami morového průvodu pro jistotu pokračují, jako by se letos konat měl.

„Nechali jsme si ušít nové kabáty pro dvořany, takže máme v průvodu 230 kostýmovaných postav. Zpravidla se vždy ještě přibližně dvacet lidí v kostýmech k průvodu přidává z vlastní iniciativy. Zkoušky děláme během letních prázdnin, ale už předem například obvoláme účastníky a připravujeme koordinaci pořadatelské služby. S tím jsme ještě letos nezačali, stejně jako s propagacemi a reklamou na akci,“ vysvětlila brtnická starostka.

Větší šanci na uskutečnění má související každoroční brtnická církevní pouť Anděla Strážce, jež se koná co nejblíže svátku sv. Jiljí, který je 1. září. Té se na rozdíl od „světského“ morového průvodu účastní řádově méně lidí.

„Farnost určitě chce církevní průvod pořádat. I letos se církevní průvod vydá na brtnický most k soše sv. Rocha, kde jsme v průběhu karantény zapalovali svíčky jako znamení naděje a jako znamení propojení s minulostí,“ předpokládá brtnický farář Petr Balát.

Oba průvody by se na mostě setkaly a šly společně

Průvod chodí se sochou anděla strážného, kterou v roce 1715 vytvořil sochař z Brtnice David Lipart. „Také letos se církevní průvod vydá na brtnický most k soše sv. Rocha, kde jsme v průběhu karantény zapalovali svíčky jako znamení naděje a jako znamení propojení s minulostí,“ vysvětlil kněz Balát.

Průvod podle tradice chodívá v sobotu večer od kostela sv. Jakuba k místu, kde byla morová jáma - hrob obětí moru poblíž židovského hřbitova. Tam se lidé modlí za zemřelé.

V neděli pak následuje církevní průvod, v němž nesou družičky sochu Panny Marie a muži sochu Anděla Strážce. Tento průvod jde z kostela sv. Jakuba na náměstí k soše ochránce proti moru sv. Rocha na mostě.

Pokud by se v letošním roce konal současně i historický morový průvod, potom by se na mostě u sochy sv. Rocha oba průvody setkaly a šly společně ke kostelu blahoslavené Juliány a sv. Karla Boromejského u zámku.

Letos by měla akce silnou a výjimečnou atmosféru

„Současná pandemie má mnoho paralel s morem 1715. Po jeho skončení tehdy naši brtničtí předkové slíbili, že budou každým rokem v tomto průvodu chodit,“ připomněl farář Balát.

„Letos by měl morový průvod asi zvláště silnou atmosféru, protože bychom nějak vnímali, že se historie opakuje. Tehdy epidemie moru trvala od jara do konce roku. Na druhou stranu by to asi nebylo ono, kdyby v průvodu šli účastníci s rouškami,“ míní starostka Švaříčková.

Morový průvod v Brtnici v roce 2015:

30. srpna 2015

Kdyby se letos v Brtnici morový průvod nepodařilo uskutečnit, tak ho zde plánují uspořádat v příštím roce - ovšem pak se opět vrátit k původní pětileté periodě. Další průvod by tak byl v roce 2025.



Tradice kostýmovaného morového průvodu sahá do roku 1926, kdy se uskutečnil v přibližně současné podobě poprvé. Další se pak konaly v letech 1927, 1928, 1929, 1931, 1932 a 1935, po druhé světové válce v roce 1945.

Průvod v roce 1968 se neuskutečnil kvůli srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Poté se akce konala opět každoročně v letech 1969 až 1973. Od roku 1974 se průvod už nekonal. K jeho zvažovanému obnovení v roce 1980 nedošlo.

Při moru zemřel každý šestý občan Brtnice

Po sametové revoluci se uskutečnil v roce 1990 a v dalších letech potom v nepravidelných intervalech, od roku 2010 v plánovaných pětiletých intervalech. Letošní akce by měla být v pořadí jednadvacátou.

Ústřední figurou brtnického průvodu je od roku 1929 chmurná postava moru, který je v novodobých ztvárněních černě zahalený, má široký klobouk a je doprovázený čtyřmi pážaty.

Historický morový průvod byl v roce 2016 poctěn zápisem na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina.

Mor v Brtnici v roce 1715 usmrtil pravděpodobně celkem 183 lidí, přičemž první zemřelí byli evidováni 24. dubna. Lidé přestali umírat koncem října. V městečku tehdy žilo přibližně tisíc lidí, takže zemřel každý šestý. Vojskem po dobu epidemie uzavřené město bylo znovu otevřeno začátkem prosince toho roku.



„Město se začalo vzpamatovávat z uzávěry, která neznamenala jen přechodnou a okamžitou škodu, ale měla i následky trvalé, především cesta z Vídně do Prahy, která Brtnicí procházela, musela být odkloněna a už nikdy se do původní trasy nevrátila,“ napsala historička Dana Novotná, která se tragickou brtnickou epidemií moru podrobně zabývala.