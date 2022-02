Jihlavské náměstí zkoumají archeologové, v březnu se na něm objeví stromy

V místě má být také posezení, vodní prvek a namísto kamenné dlažby mlatový povrch. Než se začne se sázením stromů, které jsou v současnosti zazimovány u Správy městských lesů Jihlava, je nutný archeologický průzkum místa. Bude probíhat celý měsíc.

Navíc je podle mluvčího magistrátu Radovana Daňka potřeba v místech, kde budou stromy stát, vytvořit vhodné podloží z takzvaného strukturního substrátu.

„Protože stromy v městském prostředí trpí nejen nedostatkem vody, ale i nedostatkem půdního vzduchu, budou zasazeny do speciálního substrátu, který by jim měl zajistit dobrý růst,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková s tím, že stejný substrát byl již použit u výsadeb ve Vrchlického ulici, kde se zatím velmi osvědčil.

„Příroda to chce tak, že stromy by se měly sázet ještě v době jejich vegetačního zimního klidu. Plánujeme to proto stihnout do konce března,“ dodal Daněk.

Do konce května mají pokračovat další architektonické úpravy tohoto zeleného ostrůvku.

Stromy budou na Masarykově náměstí přibývat i do budoucna, v dalších etapách revitalizace. Počítá se celkem se 105 dřevinami. V současnosti jich je na náměstí 58.