Stánky s občerstvením na náměstí zachovejte, žádají Jihlavané v petici

Před radnicí od jara porostou bíle kvetoucí jerlíny Jerlín japonský (Styphnolobium japonicum) První akcí, která by měla viditelně změnit vzhled náměstí v rámci jeho revitalizace, je vysázení skupiny nových stromů před budovou radnice. Na magistrátu jim pracovně říkají „zelená hnízda“. Původně se mělo sázet již letos na podzim, aby práce byla hotová do prvního listopadu, kdy se začnou připravovat adventní akce na náměstí. Nakonec se s výsadbou začne až na jaře příštího roku. „Tak velké stromy, které zde budou vysazeny, se v září špatně sázejí. Pokud by se to realizovalo až po 15. říjnu, kdy se stromy ve školkách začínají dobývat ze země, nedá se to stihnout. Navíc je na náměstí naplánovaná na podzim ještě řada kulturních akcí, které takto proběhnou ve větším klidu,“ uvedla Katarína Ruschková, vedoucí magistrátního odboru životního prostředí. Dalším důvodem je, že město by chtělo souběžně se sázením nových stromů vytvořit u nich i mlatový povrch. „Zelené hnízdo musíme dělat v etapách. Musí se nejprve udělat prostor pro stromy, nasázet je a následně se na to bude dělat mlatový povrch. Chceme to vše udělat v rámci jedné akce. Protože si nejsme jisti, jaké bude klima na podzim, a protože chceme mít i kvalitní stromky, odsouváme to na jaro příštího roku,“ uvedla Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města. Prvním místem, kde by se podle vítězného návrhu mělo vysázet takzvané „zelené hnízdo“ stromů, je nad Priorem před budovou radnice. „Bude to výsadba pěti stromů - jerlínů,“ přiblížila Ruschková. Místo, kde budou stromy vysazené, je již vyznačeno nenápadnými zelenými značkami na dlažbě. Jerlíny budou pro Jihlavu premiéra. Nikde ve městě zatím nerostou. „Pan projektant chtěl bíle kvetoucí stromy. Původně prosazované jírovce jsme zavrhli, protože je napadá klíněnka. Jerlíny jsou krásné, velké, bíle kvetoucí stromy,“ poznamenala vedoucí odboru životního prostředí.