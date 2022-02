Kostel svaté Kateřiny by měl získat nový krov, farnost žádá o pomoc kraj

Střechu nejstaršího kostela obnovuje farnost ve spolupráci s městem a spolkem Epigram už několik let. Každý rok vždy část, podle toho, kolik má zrovna k dispozici peněz. Letos by to mělo být něco přes jeden milion korun.

„Chtěli bychom dokončit položení nového krovu na celé střeše,“ uvedl děkan havlíčkobrodské farnosti Oldřich Kučera.

Po sestavení krovu by se střecha opět měla provizorně zakrýt. Usazení věžičky a položení střešní krytiny - to budou úkoly pro další etapy.

10. května 2019

„Farnost se už potřetí v řadě hlásí do programu Kraje Vysočina. Letos je to prakticky jediná možnost, jak nějaké peníze na památku vně městské památkové zóny získat,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Nový krov by měl stát jeden milion a 56 tisíc korun. Zastupitelé už odhlasovali, že město pomůže desetinou z této částky. Zbytek má tvořit podíl farnosti a příspěvek kraje.

Kostel svaté Kateřiny je jednou z nejstarších památek v Havlíčkově Brodě. Pochází ze 13. století, kdy byl postaven jako kostel hornický mimo tehdejší městskou zástavbu u mostu přes Sázavu. Právě svatá Kateřina je patronkou horníků.

Desítky posledních let ho však církev nevyužívala a stavba značně zchátrala. Kostel navíc trpí dopravou. Je umístěn v těsném sousedství a pod úrovní frekventovaného kruhového objezdu a kamenného mostu.

V posledních letech se ho spolek Epigram i farnost snaží postupně dát do pořádku. Nad zákristií už je finální podoba střechy se štípaným šindelem, nová jsou i některá okna.

Interiér kostela se uklízel, na restaurování byl odeslán oltář, pracovalo se na odvodnění stavby, vystavěn byl věnec pro položení střešních trámů.