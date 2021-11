„Kateřina“ se dočká části krovu, pak ji znovu zakryje provizorní střecha

„V této etapě se dělá konstrukce pro věžičku. Technici v současné době dávají na střechu trámy potřebné pro krov. Ten budou tvořit několik dalších dní, aby se pak střecha opět provizorně zakryla,“ přiblížil v minulém týdnu dění na kostele vikář havlíčkobrodské farnosti Oldřich Kučera. Včera už měly část krovu i věžička jasné obrysy.



Přestože práce v těchto dnech o kus pokročí, do dokončení rekonstrukce střechy kostela bude stále daleko. „Vznikne základ na věžičku, na tu se samotná věžička posadí. To ale bude jedna z dalších etap, příští rok, nebo až v letech dalších. Příští rok chceme hlavně dodělat celý krov,“ svěřil se farář.

Původní dřevěná věžička s hodinami byla na střechu kostela instalována v roce 1852. Při snášení se zjistilo, že je v katastrofálním stavu a dřív či později by se zřítila sama. Není možné ji restaurovat, bude muset být vybudována její replika.



Obnova zanedbané církevní památky postupuje velmi pomalu - vždy podle toho, kolik se na rok podaří sehnat peněz. Rozpočet letošní akce je přibližně 1,2 milionu korun.

„Třemi sty tisíci přispělo ministerstvo kultury, 350 tisíc korun věnoval krajský úřad a 125 tisíc město Havlíčkův Brod. Zbývající částku pokryje farnost s pomocí Spolku Epigram, který se o obnovu kostela dlouhodobě zajímá,“ vyjmenoval Oldřich Kučera.

Stále běží sbírka pro obnovu kostela

Postavit základ pro věžičku a část krovu by zhotovitelská firma měla do konce listopadu. Poté se památka opět zakryje provizorním zastřešením. „A znovu budeme hledat peníze pro pokračování oprav,“ zmínil nekončící proces farář.

Kostel svaté Kateřiny je jednou z nejstarších památek v Havlíčkově Brodě. Pochází už ze 13. století, kdy byl postaven jako kostel hornický mimo tehdejší městskou zástavbu u mostu přes Sázavu. Právě svatá Kateřina je patronkou horníků.

Desítky posledních let ho však církev nevyužívala a stavba značně zchátrala. Kostel navíc trpí dopravou. Je umístěn v těsném sousedství a pod úrovní frekventovaného kruhového objezdu a kamenného mostu.

„Byl v opravdu velmi špatném a zanedbaném stavu. Prací je na něm potřeba udělat obrovský objem,“ konstatoval už dříve předseda Spolku Epigram Vít Vodrážka.

Právě díky tomuto spolku je v posledních letech věnováno kostelu více pozornosti. Dobrovolníci už třeba zajistili úklid kostela, starají se o prostranství okolo, pořádají v jeho blízkosti kulturní akce.

A také se už čtyři roky starají o veřejnou sbírku na obnovu památky. „Jenže, co se podaří vybrat nám, jsou v porovnání s náklady velmi nízké částky,“ podotkl Vodrážka.

Do roka bude mít památka nová okna

Přesto se v posledních letech na kostele udělal kus práce. Nad zákristií už je finální podoba střechy se štípaným šindelem, podobná by časem měla být na celém kostele. Interiér kostela se uklízel, na restaurování byl odeslán oltář, pracovalo se na odvodnění stavby, vystavěn byl věnec pro položení střešních trámů.

„Nejsou to příliš viditelné věci. Jsou ale nutné a potřebné k tomu, aby se stav objektu nezhoršoval,“ poznamenal Oldřich Kučera.

Co však vidět je, je první nově zrestaurované okno. „Je to taková první vlaštovka,“ usmívá se vikář farnosti, která tuto obnovu financuje. Do konce letošního roku by měla být obnovena ještě další dvě okna. Všechna pak mají být dokončena do poloviny příštího roku.

Kdy bude památkově chráněný kostel opraven do finální podoby, však zatím není možné ani odhadnout. „Úplně první rozpočet byl na pět milionů korun. Čekali jsme, že za tři roky bude hotovo,“ zmiňuje farář.



Jenže se postupně ukazovalo, že celá budova je v horším stavu, než se myslelo.

Své požadavky měli rovněž památkáři, a tak se doba rekonstrukce protahovala a náklady rostly. Jen střecha má přijít na šest milionů a u celkových nákladů se velmi opatrně zmiňuje suma 17 milionů korun.