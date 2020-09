V Havlíčkově Brodě začaly práce na obnově střechy kostela ze 13. století

I když to momentálně není zvenku příliš vidět, po delší pauze se opět rozeběhly práce na záchraně kostela svaté Kateřiny v Havlíčkově Brodě. Do konce října má být nad sakristií položena nová střecha. Ta by na této části kostela měla nahradit provizorní zakrytí instalované před dvěma lety.