Obec Vír získá zříceninu hradu Pyšolec, chystá opravu hlavní věže

14:16 , aktualizováno 14:16

Zřícenina hradu Pyšolec, která patří k častým cílům turistů na Bystřicku, chátrá. Stav raně gotické památky by se ale mohl do budoucna změnit. Objekt, který je v majetku Lesů České republiky, bude brzy převeden do vlastnictví obce Vír. Její vedení plánuje dát historickou stavbu postupně do pořádku.