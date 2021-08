Dukovany, Babice, Číhošť. Některé vesnice Vysočiny zná celá republika

Na krajské mapě Vysočiny jsou též Hroznatín a městys Nové Veselí, místa úzce spojená s dvěma našimi prezidenty. Lidem zajímajícím se o druhou světovou válku zase není nutné připomínat, jak jsou spojeny Dolní Vilémovice s atentátem na Reinharda Heydricha.



Obzvlášť v létě bývají všechny tyto vsi cílem turistů. No dobře, ale mohou se opravdu podívat třeba do číhošťského kostela, prohlédnout si babickou školu? A co tyto kouty Vysočiny nabízejí turistům dalšího kromě staveb, v nichž se psaly československé dějiny?

Babice Škola, kde se střílelo

Bývalá škola v Babicích na Třebíčsku, kde se v červenci před 70 lety střílelo, což odstartovalo komunistické procesy a popravy, není běžně přístupná. Je ale možné se dovnitř podívat po předchozí domluvě. Někdejší školní chodbou, kde jsou dodnes vidět stopy po střelbě, se dnes chodí do obecního úřadu.

„Ve čtvrtek míváme od šesti do osmi večer úřední hodiny, takže je možné se domluvit,“ naznačil místostarosta Babic Pavel Zikmund, kdy je možné školu navštívit.

Budovu Babičtí loni zrekonstruovali a chystají tam spolu s historiky ještě letos i novou výstavu týkající se dodnes ne zcela objasněného krvavého případu. Horní patro školy využívá společnost Erbi systems, což je výrobce dveřních zámků.

Pole, kde byli dopadeni střelci z babické školy, se nachází u nedalekých Bolíkovic. Tehdy tam rostlo žito po pravé straně vedle silnice vedoucí z Bolíkovic do Čáslavic.

Kdo už jednou do Babic přijede, může se občerstvit příjemně chladnou a dobrou vodu ze studánky Verunka. Ta dokonce získala před osmi lety titul Studánka Vysočiny. A zaslouženě. Nachází se u kaple svaté Veroniky nedaleko Babic směrem na Bolíkovice.

„Vypráví se, že když Napoleon táhl od Slavkova v roce 1805, měl ve svých řadách jednoho slepého důstojníka. A ten se uzdravil díky vodě z naší studánky,“ říká místostarosta Babic.



Voda ze studánky je pitná, někteří lidé si pro ni jezdí. „Já si tak nabírám taky,“ dodal Pavel Zikmund.

Číhošť Kříž v kostele i střed republiky

Další vesnice spojená s koncem 40. let a padesátými roky je Číhošť nedaleko Ledče nad Sázavou. V roce 1949 se v tamním kostele během mše svaté několikrát pohnul kříž. Brzy poté příslušníci StB umučili číhošťského faráře Josefa Toufara.

Číhošť i po více než 70 letech přitahuje turisty. Přijíždějí tam autobusy s věřícími. Svatostánek lze navštívit. „Samozřejmě ano, nejlépe po předchozí domluvě se zástupci Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti,“ poradil Jaroslav Tvrdík, starosta Číhoště.

Vesnice je zajímavá i tím, že v ní byl vyměřen geometrický střed České republiky. Toto místo na kraji Číhoště uprostřed zeleně je pěkně upraveno s altánkem i rozcestníkem. Pro zájemce o hasičskou historii mají ve vsi pod kostelem malé muzeum. Protože je prosklené, dají se v něm exponáty prohlížet i zvenku. Otevření je také možné po předchozí domluvě.

A kdo už jednou Číhošť navštíví, měl by si dát do plánu cesty i bývalou vápenku s lomy nedaleko sousední vsi Zdeslavice. „Je tam v krásné přírodě vybudován i skautský tábor,“ dodal číhošťský starosta.

Dolní Vilémovice Do dějin je zapsal atentátník

Do dějin se výrazně zapsaly i Dolní Vilémovice na Třebíčsku, především díky tamnímu rodákovi Janu Kubišovi. Ten během války v roce 1942 ukončil granátem život zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Od roku 2013 mají Vilémovičtí přístupný Kubišův rodný dům. Ten je otevřen celoročně mimo pondělí. „Veškeré návštěvy je dobré si dopředu domluvit s paní Fňukalovou,“ doporučil starosta obce Miroslav Sedlák. Potřebné kontakty má obec na svém webu.

Návštěvu lze naplánovat i s dětmi, pro něž mají ve vesnici nové dětské hřiště před kulturním domem. „A vede tady cyklostezka do pivovaru v Dalešicích i k zámku ve Valči,“ doporučil starosta další známé turistické cíle Třebíčska.

Hroznatín Rodiště prezidenta Svobody

Turisté zajímající se o historii by na Vysočině mohli navštívit i Hroznatín na Třebíčsku, malou vesnici umístěnou v půvabné přírodě. Právě tam se v roce 1895 narodil pozdější československý prezident Ludvík Svoboda. Ten byl ve funkci na Pražském hradě v letech 1968 až 1975.

Rodný dům tohoto účastníka bojů první i druhé světové války v Hroznatíně stále stojí. Za minulého režimu byl přístupný. Dnes se dá dovnitř nahlédnout jen u příležitosti listopadových setkání pořádaných v souvislosti s výročím narození Ludvíka Svobody.

Dům stále patří rodině někdejšího prezidenta. Před ním stojí na návsi od roku 2013 žulový balvan s deskou, nápisem a podobiznou někdejší hlavy státu z doby minulého režimu.

Podle místostarosty Hroznatína Jana Večeři je příroda kolem obce ideální pro turistiku. „Tady je všude pěkně, krajinu máme členěnou remízky. Je tu spousta turistických stezek a dobře se dá najíst v sousedním Rudíkově,“ poradil Jan Večeřa.

Nové Veselí Městys proslavil Miloš Zeman

Se současným prezidentem Milošem Zemanem je spojen městys Nové Veselí na Žďársku. Současná hlava státu se usídlila v areálu někdejšího novoveselského zámku už v 80. letech. Konkrétně ve dvou jeho místnostech. Dnes tudy ulicí Na Zámku vede i turistická stezka a před Zemanovým bytem je i cedule o historii tohoto místa.

Hned za zámkem se rozkládá Veselský rybník, po jehož hladině se opět nedávno plavil prezident během dovolené v nafukovacím člunu. Kolem rybníka vede od roku 2017 po severním břehu naučná stezka. Je na ní deset zastavení věnovaných místním zajímavostem, památkám či osobnostem.

Nevšední zážitek nabízí na protějším břehu rybníka ptačí pozorovatelna. Nachází se na poloostrově v lokalitě U kačenárny. Jde se tam od silnice vedoucí k Matějovu přes areál biketrialu.

Dukovany Není to jen o elektrárně

Jednou z nejskloňovanějších vesnic na Vysočině jsou už desítky let i Dukovany, zejména kvůli sousední jaderné elektrárně. Koho tento provoz zajímá, může zdarma navštívit jeho informační centrum.

Za návštěvu ale stojí i samotná obec Dukovany. Třeba kvůli zámku, v němž jsou do konce srpna prohlídky denně mimo pondělí v časech 13:00, 14:00 a 15:00. Tato památka, která získala pozdně barokní podobu v roce 1790, nabízí restauraci či ubytování.

Okolí Dukovan je ideální pro turistiku pěšky i na kolech. Oblíbené cíle jsou Mohelenská hadcová step, jedna z nejstarších rozhleden Babylon či dalešická přehrada a pivovar. Pátrat se dá i po místech, kde jsou stále pozůstatky obcí, jež zanikly při stavbě elektrárny.