Zeman se o víkendu na Vysočině opět projel ve člunu. Ruce mi slouží, řekl

„Těšil jsem se, ale na druhou stranu uznávám, že s těma nohama to není nejlepší, jak vidíte,“ řekl prezident CNN Prima News, když jej bodyguard tlačil na vozíku od jeho bytu v bývalé veselské tvrzi pár desítek metrů k hrázi rybníka.

Prezidenta dlouhodobě omezovala v chůzi neuropatie, letos usedl na kolečkové křeslo. „Ale na člunu můžu veslovat a na veslování potřebujete ruce, a ty mi zatím celkem fungují,“ dodal Zeman, než se s pomocí strážců uvelebil v člunu a vyplul na bezmála devadesátihektarovou vodní plochu.

Když se vracel domů, zastavila ho na hrázi fanynka, jež ho obdarovala lahví alkoholu a přidala i společnou fotografii z minulého setkání.

Většinu své letní dovolené stráví hlava státu na zámku v Lánech. Do Nového Veselí přijel Miloš Zeman v pátek večer, a jak avizoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, v plánu měl pouze krátký pobyt. Mluvčí také v sobotu na Twitteru a Facebooku zveřejnil snímek prezidenta s člunem a sedmi bodyguardy.

Někteří z nejbližších sousedů měli možnost s prezidentem krátce pohovořit. „Bude tu určitě jen krátce, jinak by se tu uklízelo už týden předem. Jestli se v jeho bytě větrá, tak pan prezident ještě přijede, v opačném případě už asi odjel pryč,“ hlásila v sobotu odpoledne žena ze sousedství.

Některým však náhlá přítomnost ostře sledovaného politika komplikovala například naplánované práce. Okolí objektu z obou stran hlídala ochranka, ještě před jeho příjezdem prohledával okolí policejní kynolog se služebním psem.

Stejně jako v pátek v Rytířsku u Jihlavy, kde se prezident zastavil v hotelu u svého přítele Josefa Vencovského cestou z Lán do Nového Veselí. V Rytířsku bývá Miloš Zeman pravidelným hostem, v minulých letech tam například přespával při oficiálních vícedenních návštěvách kraje.

V hostinci v centru Nového Veselí, kde Zeman vysedával hlavně v letech, kdy odešel z vrcholné politiky, však prezidenta vyhlíželi marně. Do restaurace, která od roku 2013 do nedávna nesla název U Prezidenta, známý host během víkendu nedorazil.



„O pobytu prezidenta víme jen od místních, hemží se to tu policajty,“ hlásila v sobotu odpoledne hospodská. Nový provozovatel otevřel hostinec s adresou Na Městečku od června a vrátil se k zažitému názvu U Bílé růže, což je i název celého domu s dlouhou historií.

Na svůj Zámeček už prezident jezdí zřídka

Miloš Zeman jezdí do Nového Veselí už přes třicet let. Nejvíc času tam strávil v době, kdy odešel z vrcholné politiky. Když přijel v červnu 2015 do Nového Veselí na oficiální návštěvu už coby prezident, zdůraznil, že po čtvrtstoletí už v městysi nepatří mezi naplaveniny, ale usazeniny. Na svůj byt v někdejší tvrzi, které místní říkají Zámek či Zámeček, však jezdí už jen zřídka.



V posledních letech také výrazně prořídly řady Zemanových nejbližších přátel. Zemřel například rybář a rybníkář Jiří Růžička či myslivec a řezník Miroslav Zita.

Loni v srpnu se kromě plavby po rybníce vydal prezident s ochrankou také na výlet k turistickému pramenu Oslavy, který před lety označil. Vyfotil se u dřevěného domku, jejž dobrovolníci obnovili poté, co domeček kryjící betonovou skruž nad pramenem poničil vandal.

Miloš Zeman ve svém člunu v roce 2015: