Trhovci našli zastání u kolegů i měst, primátorka žádá premiéry o milost

Anna Hubená měla na vánočních trzích v Jihlavě a ve Velkém Meziříčí prodávat gastro sortiment. Nabízet chtěla svařák, langoše a trdelníky.

„Investovali jsme do nákupu surovin značnou sumu peněz. Měli jsme vše připravené. Z vánočního výdělku žijeme až do jara. Je to pro nás existenčně důležité. Navíc stále doháníme covidové ztráty z jara,“ posteskla si Hubená s tím, že nyní hledá náhradní zdroj obživy.

Mezi lidmi se vzedmula vlna solidarity. Například v Jihlavě začali někteří obchodníci z kamenných prodejen nabízet prostory svých obchodů právě pro trhovce, kteří přišli o možnost prodávat své umělecké a řemeslné výrobky.

Takovou nabídku učinila na sociálních sítích i Olga Wiesnerová, která v centru Jihlavy vede obchod se zdravotnickými potřebami Kameola.

„Dokážu se vžít do toho, co prožívají, protože jsem také obchodník. Přišlo mi těch lidí strašně líto a chtěla jsem jim prostě jen pomoci,“ vysvětlila, co ji k takové nabídce vedlo.

Ozvali se jí už dva řemeslníci ze zrušených trhů, kteří o její nabídku projevili zájem.

„S pánem, který dělá soustružené dřevěné výrobky, jsem už domluvená. Dám mu zboží do vitrínky a polepím výlohu třeba nápisem ‚Máme tu hosta ze zrušených vánočních trhů‘. Čekám ještě, jak se vyjádří žena, která vyrábí přírodní kosmetiku a mýdla,“ dodala Wiesnerová.

Primátorka poslala premiérům otevřený dopis

Jihlavská radnice se postavila do role koordinátora. Podnikatelé v centru města mohou jejím prostřednictvím nabízet pomoc trhovcům.

„Případné nabídky administruje Ivana Hamáčková z odboru školství a kultury, která je se všemi trhovci v kontaktu. Obrátit se na ni je možné e-mailem i telefonicky,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Jihlavská primátorka Karolína Koubová zkraje týdne vyzvala otevřeným dopisem premiéry Andreje Babiše a Petra Fialu, aby lidem vánoční trhy vrátili.

„Nařízení vlády přišlo dva dny před začátkem adventu, tedy přesně ve chvíli, kdy ve většině měst trhy začínají. V situaci, kdy pro mnoho drobných živnostníků znamená vánoční trh obživu na půl roku, měsíce příprav a značné pořizovací náklady, vláda znemožnila jakýkoli prodej,“ píše v dopise.

Koubová zároveň uvedla, že nechce jít cestou, kdy některá města adventní trhy přejmenují na farmářské a pokračují dál.

„Přála bych si, aby ta pravidla, která nám pomohou, dávala smysl. Nechci švejkovat a porušovat pravidla jen proto, že to dělají ostatní. Chci se opírat o logická nařízení. Rozumím nutnosti omezit kontakty, rozumím nutnosti zavést opatření, ale ať to dává smysl, prosím,“ stojí v otevřeném dopise.

Jihlava se na adventní trhy dlouho připravovala. Dvacet šest stánků sice zůstalo uzavřených, funguje alespoň ledové kluziště ve tvaru adventního věnce. Vstup na něj je zdarma a omezen je počtem lidí a nutností prokázat bezinfekčnost.

Vánoční atmosféru si město zachovalo. Z reproduktorů na náměstí stále zní koledy, konat se budou vánoční koncerty na radnici a na zavřených stáncích vznikne výstava velkoformátových fotografií z adventní akce v roce 2019.

Z čerstvého vzduchu prodej přesunuli do sálů

V Třebíči se zase radnice rozhodla poskytnout drobným obchodníkům a řemeslníkům prostory výstavních sálů.

Původně se měly adventní trhy konat od 10. prosince na Martinském náměstí. Nyní budou prodejci moci v termínu od 6. do 21. prosince prodávat svoje zboží v podobě vánočních ozdob, košíkářského zboží, vyráběných mýdel, keramiky, hraček a textilních výrobků ve výstavních síních v Malovaném domě a v Předzámčí.

„Měli jsme připravený krásný sortiment, včetně výborného občerstvení a bohatý kulturní program. Nicméně za každou cenu všechno nějak obejít a ‚ošulit‘, to mi připadá nedůstojné a touhle cestou jít nechceme. Po svých občanech chceme, aby pravidla dodržovali, město je nemůže porušovat, to by byl špatný příklad. Prodejcům můžeme alespoň nabídnout náhradní prostor pro prodej jejich výrobků, připravených na trhy,“ popsal rozhodnutí města starosta Pavel Pacal s tím, že plánovaný gastrosortiment jako punč nebo bramboráky není možné prodávat.

Žďár uspořádá neplánovaný farmářský trh

Ve Žďáře nad Sázavou nově doplní program městských akcí i původně neplánovaný farmářský trh. Konat se bude 9. prosince na náměstí Republiky. „Rozhodli jsme se rozšířit termíny farmářských trhů, které se u nás běžně konají i v průběhu roku,“ okomentoval to mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

V sortimentu by neměly chybět řemeslné výrobky všeho druhu - například z proutí či ze dřeva - i produkty od lokálních farmářů.

Do online prostoru se po roce vrací také žďárský vánoční zámecký trh, který nabízí prostřednictvím e-shopu regionální produkty a umělecké a řemeslné výrobky.

Zámecký obchod se pak rozhodl podpořit malovýrobce, kteří by za běžných okolností prodávali na vánočních trzích, a nabízí k prodeji jejich originální tvorbu.