Kvůli stále dražším emisním povolenkám Žďár zdraží teplo o desítky procent

Satt teplem zásobuje zhruba tři čtvrtiny města. Cena (bez daně) vzroste ze stávajících 447 korun za GJ na 724 Kč/GJ na primární úrovni odběru. V případě sekundárního odběru vzroste cena ze 490 Kč/GJ na 760 Kč/GJ.



„Vyšší cena bude platit pouze v posledních třech měsících roku 2021. Odráží mimořádné náklady, se kterými jsme nemohli v předběžné ceně kalkulovat, protože vznikly v první polovině letošního roku. Od ledna roku 2022 by se cena měla snížit, protože náklady na emisní povolenky budou rovnoměrně rozprostřeny do ceny během celého roku, nejen do jednoho čtvrtletí,“ zdůvodnil zdražování Jiří Malý, ředitel divize Teplo.

Podle Sattu by v případě rozpočítání vyšších nákladů do celého roku byla cena pro letošek 556 Kč/GJ, tedy asi o čtvrtinu vyšší než stávajících 447 korun.



Podle Sattu může za růst cen prudké zrychlení celoevropského přechodu k uhlíkově neutrální energetice a radikální ochraně klimatu. „Nástroj tohoto přechodu - emisní povolenky za vypouštěné oxidy uhlíku - se zásadně promítají do nákladů na výrobu tepla,“ říká Jiří Malý.

Teplo do žďárské soustavy dodává teplárna firmy Žďas. „Satt zvýšil cenu v návaznosti na zvýšení cen ze Žďasu,“ hájí krok distribuční společnosti starosta města a člen představenstva Sattu Martin Mrkos.

Emisní povolenky jako zaklínadlo

Emisní povolenky nyní slouží jako zaklínadlo pro všechny strany. „Loni jsme je nakupovali za cenu zhruba 27 eur (za tunu), podle některých prognóz vyskočí jejich cena až na více než 100 eur,“ poukazuje generální ředitel Žďasu Pavel Cesnek. Systém obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem EU k omezování emisí skleníkových plynů, na konci srpna podražily až na rekordních 60 eur.

Satt kopíruje ceny nastavené a dojednané s výrobcem. „Pravidla hry určuje výrobce. Signály ze Žďasu přicházely, protože jednání se zástupci firmy během roku probíhala. Obecně rostou ceny energií i povolenek,“ poukázal Mrkos.

Satt také oznámil svoje další plány: z distributora tepla v dvacetitisícovém městě se chce stát výrobcem nezávislým na externím dodavateli. Od roku 2019 připravuje generální rekonstrukci svojí kotelny na Libušíně, sloužící nyní jako záložní zdroj.

„Kotelnu vybavíme moderními, vysoce účinnými plynovými kotli a kogeneračními jednotkami vyrábějícími kromě tepla i elektřinu. Libušín bude nově plnit úlohu hlavního zdroje tepla pro celé město. Teplárnu doplníme akumulačními zásobníky pro nezávislý provoz kogeneračních jednotek a okrajově i o výrobu tepla ze slunce,“ shrnul plány Jiří Malý. Podle vedení Sattu by tento krok měl stabilizovat cenu tepla a zlepšit ovzduší ve městě.

Satt nyní připravuje projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení. „Topnou sezonu 2024/25 by již měla zajišťovat kotelna Libušín,“ uvedla mluvčí Sattu Blanka Sobolová.

Libušín teplo nezlevní, tvrdí kritici

Skokové zdražení a oznámení Sattu vyvolalo kritické reakce. Rušno se dá čekat i na dnešním jednání zastupitelstva. Na svém facebookovém profilu se ozvalo opoziční hnutí Změna 2018. Jeho zastupitele neuspokojila ani informace o přípravě libušínské kotelny.

„Pokud si myslíte, že nás čekají lepší časy, tak jste si patrně špatně přečetli větu, že ceny emisních povolenek se promítají i v ostatních energetických komoditách. Elektřina vzrostla meziročně doposud o cca 107 procent, plyn dokonce o cca 132 procent. Takže cena tepla z plynové kotelny bude emisními povolenkami zatížena stejně jako kotle na Žďasu. Naopak k ní bude třeba přičíst stamilionové náklady na rekonstrukci Libušína,“ napsal zastupitel a exstarosta Jaromír Brychta (Změna 2018).

Ten patřil k nejhlasitějším kritikům, když město odkupovalo od menšinových akcionářů (Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Dolní Rožínka) balík 38,3 procent akcií Sattu za více než 80 milionů korun.

Podle Sattu však bude mít libušínská kotelna příkon do 20 MW. „Podle současných pravidel nespadá do systému emisních povolenek,“ reagovala mluvčí Sattu.

Růst nákladů pak má pomoci zmírnit prodej vlastní elektřiny. „Ze studie z roku 2019 vyplývá, že cena tepla z rekonstruované kotelny by měla mít cenu stejnou nebo i nižší než Žďas před zdražením,“ uvedla Blanka Sobolová.

Změny čekají i teplárnu Žďasu. „Město se rozhodlo jít svou cestou a zajišťovat si teplo samostatně. My zabezpečíme svoje provozy a svoje potřeby,“ řekl Pavel Cesnek. „Musíme řešit odklon od uhlí v horizontu let 2023 až 2024, připravujeme různé varianty. Rozhodující bude cena emisních povolenek,“ míní generální ředitel strojírenské firmy.