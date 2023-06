Synagogu získalo Meziříčí, provoz asijské tržnice v památce brzy skončí

Historie stavby Novogotická synagoga z roku 1868 plnila svůj účel do roku 1940. Tehdy ji poškodili nacističtí vandalové a od roku 1943 ji využívala jako týlové skladiště německá armáda. Po válce sloužila jako sklad, a to až do roku 1991. Dnes je v ní tržnice s levným asijským zbožím, jež brzy ukončí provoz. Uvnitř památky zaujmou dřevěné stropy, venkovní průčelí charakterizuje ztvárnění režného cihelného zdiva.