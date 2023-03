Už žádná tržnice. Meziříčí chce koupit synagogu, na opravu ale nemá peníze

V podstatě jde o vietnamskou tržnici. Tomuto nedůstojnému využívání chce však radnice učinit přítrž a objekt od stávajícího majitele, kterým je Židovská obec Brno (ŽOB), v dohledné době převzít. Již předjednanou transakci, o níž se hovoří dlouhá léta, by vedení města rádo uskutečnilo i přesto, že se do finančně náročné rekonstrukce nyní pustit nemůže. Cílem tedy je památku v ulici Novosady alespoň vhodně oživit.

„Při rozhodování nás může uklidňovat stavebně technický průzkum, který hovoří o tom, že objekt je stabilizovaný. I kdybychom do něj v dohledné době neinvestovali, na což teď stejně peníze kvůli několika velkým projektům mít nebudeme, tak rozhodně nespadne, nerozpadá se, nikoho neohrožuje. Je ale potřeba do něj postupně vpravovat život a uvádět jej do povědomí místních lidí,“ vyjádřil se meziříčský starosta Alexandros Kaminaras.

Dle jeho slov se nabízí například myšlenka vzniku komunitního centra nebo nějakého podobného variabilního prostoru. „Ten by mohl být jednou využit pro koncert, podruhé pro přednášku, jindy zase pro charitativní bleší trh. Časem by pak víc a víc lidí chápalo, proč je správné do takového objektu investovat,“ míní starosta.

Symbolická jedna koruna

S převedením památky do majetku města nemá problém ani současný vlastník. „Město Velké Meziříčí má zájem o využití synagogy ke kulturním účelům. Pokud se tento záměr naplní, naše obec přislíbila převedení synagogy do vlastnictví města za symbolickou cenu. Tato dohoda s městem oboustranně trvá,“ uvedl k tomu Jáchym Kanarek, předseda ŽOB.

Nová synagoga V ulici Novosady byla postavena v letech 1868 až 1870 v novogotickém slohu architektem Augustem Prokopem.

Uvnitř zaujmou zajímavé dřevěné stropy a nepravé klenby s jemnou výzdobou, venkovní průčelí charakterizuje ztvárnění režného cihelného zdiva.

Půlstoletí sloužila budova jako skladiště, dnes je využita provizorně jako nákupní středisko.

V Meziříčí se nachází i Stará synagoga. Barokní stavba z roku 1695 byla využívána komerčně od roku 1870. V roce 1996 byla po obnově otevřena i k muzejním a galerijním účelům. Zdroj: www.zob.cz

Budova je podle předsedy pronajímána k obchodním účelům, jelikož se dlouhodobě nedařilo nalézt pro ni jiné využití. Obchodník, provozující v synagoze tržnici, navíc kryje náklady na fungování budovy. Tento účel však stav nemovitosti nijak nepoznamenává. „Stávající nájemce užívá, stejně jako ji užívali i předchozí nájemci, budovu způsobem, aby byla maximálně ochráněna,“ zdůraznil Kanarek.

Využitím synagogy se zabývá i koncepce kultury, dokument, jenž si město nechalo v roce 2021 zpracovat od odborné společnosti.

„Mimo jiné nám doporučuje, abychom si sehnali nějakého dobrého provozovatele. Zároveň si ale myslím, že takového jen těžko seženeme, nebude-li ten objekt již nějakým způsobem fungovat,“ uvedl místostarosta Velkého Meziříčí Martin Kaman s tím, že pro provozovatele bude jistě zásadní, aby byl objekt v povědomí veřejnosti a probíhaly tam už například nějaké akce.

Vlastnictví synagogy je dle Kamana důležité rovněž kvůli případnému budoucímu financování oprav a hledání externích zdrojů peněz. „Vyjednávat s někým a snažit se získat nějakou dotaci, když nám synagoga nepatří, je takřka nemožné,“ konstatoval místostarosta.

Jelikož na rekonstrukci stavby, k níž ostatně není vypracován ani žádný konkrétní projekt, nejsou teď finance, vizí je zatím fungování v současném stavu. Na město by přešly „jen“ náklady na vytápění a údržbu, zhruba v řádech nižších statisíců korun ročně.

Rozhodnutí padne do léta

Záměr na převzetí Nové synagogy by starosta rád brzy představil zastupitelům. Nyní se řeší případný provozovatel i možnosti využití. Záležitost by se měla dle Kaminarase projednat ideálně už na dubnovém zasedání, případně pak v červnu. „Je to věc, která už musí být konečně dořešena. Synagoga je jedním ze symbolů města, její současné využití je ale spíše ostudou,“ dodal starosta.

Jak by mohlo fungování synagogy vypadat, mohla veřejnost okusit loni v červnu v rámci 16. ročníku Evropského festivalu filosofie (EFF). Ve spolupráci se známým festivalem vážné hudby Concentus Moraviae se tam konal koncert, jemuž předcházela moderovaná debata na podporu památky.

Kvůli vystoupení byla vyklizena část synagogy, jež běžně slouží jako sklad oblečení, a do unikátních, jinak nepřístupných prostor byly umístěny židle. „Akce měla pozitivní ohlasy, a to jak u návštěvníků, tak v médiích,“ zavzpomínal za pořadatele Milan Dufek, jednatel meziříčského Jupiter clubu.

Dodal, že pro letošní EFF zatím žádný podobný projekt v plánu není. Možnost pořádání akcí v případě, že by město synagogu převzalo, by ale uvítal. „Ty prostory mají velký potenciál, umím si tam představit například některé přednáškové bloky festivalu filozofie, koncerty či besedy,“ řekl Dufek.

Nabízí se podle něj i propojení s nedalekou Starou synagogou, jež prochází obnovou.

Ostatně v pozemku u Nové synagogy vidí do budoucna velké možnosti využití i vedení města. „Je to hned u řeky, s výhledem na zámek, takže se to nabízí třeba pro kavárnu se zahrádkou. Vzniklo by tak klidné a přívětivé místo mezi synagogami, navíc přímo v centru,“ podotkl Kaminaras.