Lycea či IT obory. Střední školy na Vysočině vítají deváťáky řadou novinek

Deváté třídy základních škol bude letos stejně jako loni opouštět populačně silný ročník. „Na Vysočině by to mělo být kolem pěti tisíc studentů, tedy podobně jako loni,“ informoval krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala (Piráti).

Jak se přihlásit Přihlášky v prvním kole přijímacího řízení na obory bez talentové zkoušky lze podat ve třech formách.

Úplně poprvé mohou uchazeči podávat přihlášku elektronicky s ověřenou identitou prostřednictvím systému DiPSy. Další možností je podání výpisu vytištěného z online systému nebo odevzdání vyplněného tiskopisu s přílohami.

Novinkou pro letošek je možnost podat si až tři přihlášky ke studiu. Uvedené pořadí oborů a škol dle priority uchazeče bude závazné. Přihlášky se podávají v termínu od 1. do 20. února.

Data jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, jsou: 1. termín: pátek 12. dubna 2. termín: pondělí 15. dubna. Zdroj: MŠMT, Cermat

Kraj jako zřizovatel většiny středních škol na Vysočině se na zvýšenou poptávku připravuje. Už loni navýšil kapacitu na jihlavském a moravskobudějovickém gymnáziu, rozšířil počet tříd oboru energetik v Třebíči a nabídl i nový obor předškolní a mimoškolní pedagogika v Telči. Další novinky ocení studenti letos.

Zásadní změnou je vznik nových lyceí při středních školách. Lycea nabízejí úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Absolventi ale nezískávají kvalifikaci pro povolání. Předpokladem je další studium na vysokých školách. Pro studenty mohou být lycea alternativou k žádaným gymnáziím.

Mezi nově nabízenými obory jsou technické lyceum u průmyslových škol v Jihlavě a Žďáře nad Sázavou, ekonomické lyceum a zdravotnické lyceum na středních školách v Třebíči. Pak také pedagogické lyceum v Novém Městě na Moravě nebo přírodovědecké lyceum na České zemědělské akademii v Humpolci nebo u soukromé Montessori školy Polná.

„Zdravotnické lyceum, které budeme na naší škole otevírat, je úplná novinka. Uvidíme, jaký bude zájem a také jaký vliv budou mít změny a novinky, které od letoška v přijímacím řízení ministerstvo školství zavádí,“ řekla Milada Brabcová, zástupkyně ředitelky Vyšší odborné a střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči.

Nové středoškolské i učňovské obory

Žáci se mohou hlásit i do dvou úplně nových středoškolských oborů. Obor praktická sestra se bude nově vyučovat v Pelhřimově na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Pelhřimov. Nově nabízený je také obor informační technologie na havlíčkobrodské průmyslové škole stavební.

Vyšší šance na přijetí budou mít také studenti gymnázií ve Světlé nad Sázavou a v Novém Městě na Moravě, kde se navýší kapacita v prvních ročnících. „Zatímco v předchozím roce měli například na gymnáziu ve Světlé kapacitu 100 žáků, letos to bude 120,“ dal příklad Břížďala.

Nové příležitosti jsou také v rámci učňovského školství. Střední odborné školy v Ledči nad Sázavou a Chotěboři založily dva nové učební obory, které jsou vhodné i pro dívky. „Je to na základě poptávky samotných škol,“ vysvětlil Břížďala.

Například v Ledči začne fungovat nový obor reprodukční grafik. „Vzniklo to jako alternativa ke strojírenským učebním oborům, které škola nabízí. Chtěli jsme nabídnout obor, který je vhodný i pro dívky, a zároveň využít zaměření, které škola má, a to je obor informační technologie. Reprodukční grafik je obor, kde se hodně pracuje s IT technologiemi. Studenti získávají znalosti grafického zpracování, učí se tiskařské práce. Dle statistik, které máme k dispozici, je to obor, kde je větší zastoupení dívek. A to jsme zde potřebovali,“ připomenul Břížďala.

Chotěbořská Vyšší obchodní škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické uchazečům nově nabídne obor firemní logistika. „I tady byly v nabídce spíše chlapecké učební obory. Práce, které zvládají absolventi těchto oborů, nejsou až tak fyzicky namáhavé,“ dodal Břížďala. Studenti se budou učit například zpracovávat objednávky, reklamace. Součástí studia je například i kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků.

V Jihlavě vznikne zámečnická dílna

Větší počet studentů do učňovských oborů instalatér a elektrikář bude smět od září přijmout také Střední škola stavební v Jihlavě. „Díky tomu, že budeme mít novou dílnu pro zámečnické práce, umožní nám to rozšířit obor instalatér a elektrikář, o který je dlouhodobě velký zájem. Nyní můžeme vzít 24 instalatérů a 24 elektrikářů. Nově to bude po třiceti. Přijmeme kvůli tomu i dalšího učitele odborného výcviku,“ řekla ředitelka školy Markéta Metelková.

Nově bude škola nabízet také nástavbový obor podnikání. „Tento obor nabízíme absolventům učebních oborů, kteří završili studium výučním listem,“ dodala ředitelka s tím, že toto denní, dvouleté nástavbové studium bude završené maturitní zkouškou.