Žáci a žákyně chtějí maturovat. Česko zvedá kapacity gymnázií, vznikají lycea

Ministerstvo školství reaguje změnou struktury středních škol na zájem uchazečů a poptávku na trhu práce. Ta je totiž do dalších let s nástupem umělé inteligence nevyzpytatelná. Kariérní poradci proto předpokládají, že současní školáci budou během pracovního života muset procházet mnoha rekvalifikacemi. I kvůli tomu roste zájem o všeobecné vzdělávání.

To označil jako prioritní také premiér Petr Fiala. „Dlouhodobý záměr se zaměřuje i na vyrovnávání nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání,“ řekl.

Momentálně tvoří gymnázia dvacet procent vzdělávací nabídky. Lycea, která jsou na pomezí všeobecného a odborného vzdělávání, tvoří pouhá čtyři procenta. To se má v následujících letech změnit.

„Podíl všeobecného a odborného vzdělávání by měl být vyvážený. Na odborných školách by se měla prohloubit spolupráce se zaměstnavateli a mělo by se zlepšit praktické vyučování,“ vysvětlila mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

Na jakou střední školu byste poslali svoje dítě? celkem hlasů: 74 Gymnázium 62 %(46 hlasů) Odborné Lyceum 9 %(7 hlasů) Odborná střední škola 16 %(12 hlasů) Učiliště s maturitou 9 %(7 hlasů) Učiliště s výučním listem 3 %(2 hlasy)

Na nevyváženost poptávky a nabídky středních škol upozornil v roce 2023 výzkum Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, který si nechala zpracovat Praha se Středočeským krajem. „Žáci a jejich rodiče se snaží přijít s takovou strategií, aby se určitě dostali na nějakou školu, co skutečně chtějí studovat, je až na druhém místě,“ řekl David Greger z Univerzity Karlovy.

Výzkum ukázal, že v Praze a Středočeském kraji chce 85 procent žáků základních škol odmaturovat. Ve středních Čechách však 25 procent škol nabízí pouze obory bez maturituy. V Praze jde dokonce o 42 procent. Do roku 2027 chce proto ministerstvo situaci vyřešit.

Posilujeme trendy, zní z krajů

A kraje už začínají s transformací oborů. Například Karlovarský podle radního pro školství Jindřicha Čermáka letos znovu otevře technické lyceum. „Snažíme se posilovat trendy, které podporuje i ministerstvo školství. To znamená utlumit obory, o které je už malý zájem, a naopak posilovat obory s vyšším podílem všeobecného vzdělání, jako jsou například právě lycea,“ vysvětlil. Vedle technického lycea by v kraji mohlo vzniknout ještě lyceum zdravotní nebo pedagogické.

Na zvýšenou poptávku po všeobecném vzdělání reaguje také Liberecký kraj. Ten rozšíří Gymnázium F.X. Šaldy v krajském městě, takže by od roku 2025 mohlo pojmout třídu navíc. „Výběr školy vyplývá i z toho, že tady umíme ten pavilon postavit na zelené louce, stavba nezasáhne do výuky. Druhá varianta na gymnáziu Jeronýmova by znamenala významný zásah do výuky,“ řekl liberecký hejtman Martin Půta.

V Liberci nabízejí dvě krajská a jedno soukromé gymnázium každoročně dohromady 144 míst čtyřletého studia, jednou za dva roky se otevírá třída pedagogického lycea. Už letos na podzim kraj otevře také novou třídu technického lycea na Střední průmyslové škole Liberec, která vznikla loni v červenci spojením liberecké střední průmyslové školy textilní se střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou. Druhou třídu lycea tam plánují otevřít o rok později.

Kapacitu navyšují podle radního pro vzdělávání Jana Břížďaly i na Vysočině. „Pro následující školní rok navýšíme kapacitu třeba na jihlavském gymnáziu, v budoucnu se počítá i s využitím maximální kapacity 120 žáků, namísto nynějších 100, na gymnáziu pod Akademií ve Světlé nad Sázavou nebo na gymnáziu v Novém Městě na Moravě u tříd se sportovní přípravou,“ objasnil.

„Poslední přijímací zkoušky na střední školy ukázaly, že budoucí středoškoláci mají vedle gymnázií zájem také o odborně zaměřená lycea. Například od září se na Obchodní akademii a Gymnáziu Pelhřimov otevřou hned dvě třídy ekonomického lycea. Zvýšený zájem byl i o technická lycea u stavební průmyslovky v Havlíčkově Brodě a průmyslovky v Třebíči nebo zdravotní lycea v Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou,“ pokračoval Břížďala.