Zažil hrůzy války, odsun i bídu, německé písně z Jihlavska však zpívá dodnes

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Do míst svého rodiště se nedávno přijel podívat šestaosmdesátiletý Josef Gleixner, který coby malý kluk zažil po druhé světové válce odsun své rodiny do Německa. Při návštěvě Stonařova na Jihlavsku nejen vzpomínal, ale zahrál si i na více než sto let starou knoflíkovou heligonku.