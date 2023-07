Stavební úřady pod náporem. Chybí experti, omezují se úřední hodiny

Po pět dnů v týdnu mohou klienti zamířit na žďárský stavební úřad jen do konce července. Změny se plánují od 1. srpna.

„Otevřeno bude jen od pondělí do středy v dosavadních hodinách, ve čtvrtek a v pátek zůstane pro veřejnost zavřeno. Úřad si od tohoto kroku slibuje, že úředníci získají více času na vyřizování žádostí, kterých rychle přibývá,“ vysvětlila Martina Hostomská, tajemnice žďárského městského úřadu.

Stavební odbor je podle ní v personální krizi. Aktuálně mu kvůli odchodům nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti chybí třetina zaměstnanců. A za chybějící pracovníky se zatím nedaří sehnat nové.

Důvod? Na tyto pozice jsou vysoké kvalifikační požadavky na odborné vzdělání a praxi, jež požaduje zákon. „Zaučení nového zaměstnance trvá kvůli složité legislativě a vysoké odborné náročnosti až rok a půl. Nový člověk se musí kromě orientace v procesu správního řízení utkat s velkým rozsahem správních úkonů a seznámit se s více než padesátkou zákonných předpisů,“ přiblížila Libuše Pitková, vedoucí žďárského odboru stavebního a územního plánování.

Za chybějící kolegy si tak teď musí správní řízení, podání a žádosti přibírat ke své práci zbylí úředníci.

Přibývá nevyřízených podání

Agendy k vyřízení navíc stále přibývá. V prvním pololetí letošního roku přijal stavební odbor ve Žďáře téměř o dvě stě podání víc než za stejné období loni.

„Kvůli personální krizi narůstá i počet nevyřízených podání. Zatímco letos v lednu jich úřad evidoval pět, v červnu už jich je přes 250,“ vyčíslila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová s tím, že žďárský úřad není rozhodně jediný, který se s podobnými komplikacemi potýká.

„V sousedním Novém Městě na Moravě hledali úředníky na stavební odbor téměř rok, na krajský úřad dva roky,“ dodala Sobolová.

Situace je čím dál složitější rovněž na stavebním úřadě jihlavského magistrátu, kde zatím k omezení úředních hodin pro veřejnost nepřistoupili. To se však může ještě změnit.

„Nyní máme vypsaná dvě výběrová řízení, z toho jedno opakovaně. Pokud se nepodaří dlouhodobě najít nové lidi, bude to mít dopad na vytíženost dnes už tak značně vytížených stávajících pracovníků. Redukci úředních hodin se v takovém případě asi nevyhneme,“ uvedl Michal Jarco, vedoucí odboru stavebního úřadu.

Náplň práce odboru je, co se týče kontaktu s klientem, podle něj totiž poměrně specifická. Úředníci potřebují například delší dobu na vypracování rozhodnutí či na místní šetření. Aktuálně jsou úředními dny pondělí, středa a pátek.

„S kvalitou lidských zdrojů ve veřejné správě jsou ale výrazné problémy dlouhodobě. Typicky jde o odborníky nejen v oblasti stavební, ale i v oblastech práva, informatiky, ekonomiky, investiční výstavby a ve všech technicky zaměřených oblastech,“ okomentoval mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Doplnil také, že situaci nepomáhají ani nedávné návrhy na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejného sektoru i příspěvku obcím na výkon přenesené působnosti státní správy – což je právě i práce stavebních úřadů.

S nasazením, ale i s obtížemi

Přetížení nyní čelí také odbor výstavby městského úřadu v Pelhřimově. „Agendu plní s velkým nasazením, ale s obtížemi, způsobenými nedostatkem kvalifikovaných pracovníků,“ sdělila mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

Potvrdila, že shánět kvalitní zaměstnance, nemluvě o expertech, je náročné; v současné době je stále vypsáno výběrové řízení na úředníka odboru výstavby, a to již opakovaně. Úřední hodiny však Pelhřimovští zatím neomezovali, a zatím to ani nezvažují. Přijít tak klienti stále mohou od pondělí do pátku.

Nedostatek odborných pracovníků pro odbor výstavby začínají pociťovat i v Třebíči, a to zejména kvůli odchodům stávajících zaměstnanců do starobního důchodu. Momentálně je tam sice personální krize zažehnána, minulé výběrové řízení však musela radnice opakovat, aby byl vybrán vhodný uchazeč.

„Nyní budeme hledat pracovníka na zástup za mateřskou dovolenou, ale řešíme to v dostatečném předstihu,“ popsala situaci mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.