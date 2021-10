Spor o cyklostezku přes zahrady v Jihlavě nekončí, majitelé mluví o soudu

Jak zahrádkáři z osady pod Purkyňovou ulicí, tak i majitelé přilehlých zahrad u obytných domů pod Helenínskou ulicí jsou odhodláni obrátit se na právníky a bránit se i soudní cestou, pokud magistrát nevyhoví jejich připomínkám k záměru.

Výhrady zahrádkářů i vlastníků zahrad u rodinných domů se točí kolem zásadního problému: projektanti nakreslili cyklostezku do stísněného prostoru břehu řeky, na kterém jsou buď ploty zahrad, chatky, studna, či třeba jediná přístupová cesta k zahradám, a kousek vedle navíc vede dosluhující potrubí páteřní městské kanalizace.



Zahrádkáři se také bojí, co v tomto záplavovém území, kde při povodních voda zaplavuje zahrady a chaty, udělá zvýšený násep cyklostezky, který zúží koryto řeky. To je nyní v úseku pod Helenínskou ulicí už nyní zúženo živelně vzniklým nábřežním náspem pod novými rodinnými domy v ulici V Zahrádkách.

Sporný je také potenciální plot u cyklostezky, který by měl zaručit lepší soukromí majitelům zahrad. Zatím není jisté, zda tam plot může vůbec být a kdo jej bude udržovat, pokud je budou zanášet naplaveniny a ničit velká voda.

Nová kanalizace bude muset jít zahradami

Se zmíněnou páteřní kanalizací se pojí problém, který bude řešit příští generace místních obyvatel: kanalizace ze šedesátých let má před sebou ještě asi dvacet let životnosti. Pak se bude muset vybudovat takzvaný by-pass - nové vedení kanalizace vedle té stávající.

Jenže mohutné potrubí té nové kanalizace bude v případě již existující sousedící cyklostezky nutné položit vedle stávajícího opět do zahrad, čímž se zahrady zničí a znehodnotí.

„Kanál a cyklostezka jsou dva samostatné projekty a my v tom nevidíme problém. Až se bude jednou kanál rekonstruovat, tak to zasáhne do zahrad, ale v případě tak důležité investice se nedá nic jiného dělat,“ vyjádřil se jihlavský uvolněný radní a duchovní otec cyklostezky Jaroslav Vymazal, známý jako nadšený cyklista.

Zahrádkáři od Purkyňovy ulice trvají na zachování přístupové cesty k zahrádkám. Po té jediné stávající by totiž měla vést cyklostezka, na kterou ale až na výjimky nesmí vjet auta.

„Radnice s námi nediskutuje, radnice direktivně rozhoduje. Naše požadavky nesplnili, jinak by museli přestat s tou stavbou, protože my máme zásadní požadavek na zachování dopravní obslužnosti k zahradám,“ řekl předseda zahrádkářského spolku Jaroslav Štěpánek, zástupce sedmi desítek zdejších vlastníků zahrad. „Jestli to jinak nepůjde, obrátíme se na právníky a budeme se bránit soudně,“ dodal Štěpánek.

„Kdo chce sportovat, může vyjet kopec“

„Zahrádka mě drží při životě, je to moje radost, hospodařím tu čtyřicet let. V našem věku nám tenhle stres ubírá roky života,“ pravila třiasedmdesátiletá zahrádkářka Alena Peňázová.

Jedna z nejfrekventovanějších cyklostezek v kraji by zde měla vést dva metry od dveří její chatky. Kde je nyní travnatý břeh řeky, má být asfaltová, tři metry široká cesta, po které projede i tisíc cyklistů denně.

Jedním z argumentů pro cyklostezku po břehu řeky je, že povede po rovině. To zahrádkáře Štěpánka rozčiluje. „Kdo chce sportovat, tak mu přece na kole nemůže vadit nějaký kopeček, jsme na Vysočině,“ tvrdí.



Mluvčí magistrátu Radovan Daněk přinesl opačné stanovisko. Cyklostezka prý naopak bude pro zahrádkáře výhodná. „Výstavbou cyklostezky se zvýší komfort v přístupu pro zahrádkáře, protože budou moci i oni přicházet a přijíždět na kole na své zahrádky po nově budované cyklostezce po rovině podél řeky z ulice Mlýnská.“

První stavební povolení zrušil krajský úřad

Majitelé zahrad u Helenínské ulice proti návrhu cyklostezky podali písemnou námitku, kterou podepsalo šest vlastníků pozemků.

Magistrát přesto věří, že už v příštím roce se bude stavět. „Je zahájené sloučené územní a stavební řízení. Uděláme všechno proto, abychom mohli nejpozději v létě 2022 zahájit stavbu,“ sdělila Alena Kottová, vedoucí magistrátního odboru rozvoje města.

Projednávání stavby dlouhodobě kontroverzní cyklostezky podél řeky Jihlavy mezi ulicemi Mlýnská a Helenínská se vrátilo na začátek na konci března. Krajský úřad zrušil městu Jihlavě stavební povolení s tím, že bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Podle něj magistrát záměr předem řádně neprojednal s vlastníky dotčených pozemků. Ti proti takovému jednání magistrátu protestovali.



Projekt této části cyklostezky byl už předtím poznamenán sporem radnice s firmou Plastikov, která má areál u Mlýnské ulice. Firma odmítla odstoupit část svého pozemku u břehu řeky pro cyklostezku. Plastikov a město spolu vedly spor kvůli neuskutečněné rekonstrukci městské kanalizace.



Místa, kudy má cyklostezka vést. Záběry jsou z února 2021: