Vesnice se rozhádala kvůli škole, od základní se má oddělit mateřinka

Ještě během jednání po hlasování odstoupili dva dlouholetí zastupitelé Polničky, Jaroslav Kabrda a Luboš Zeman ze Sdružení pro Polničku.



„Vadí mi, jaký přístup současné vedení Polničky má. Ani ředitelka školy v první chvíli coby statutár nevěděla, že vedení obce o rozdělení školy jednalo na krajském úřadu. Od prvopočátku mi to přijde zmanipulované, tento záměr za současné situace nechápu,“ kritizuje nyní už bývalý zastupitel Luboš Zeman, jemuž vadí, že vedení obce řeší sporné věci na sílu většinou jednoho hlasu.

Veřejné mínění je podle něj proti rozdělení. V reakci na mimořádné zastupitelstvo vznikla podpisová akce. Jejím výsledkem je dopis s 82 podpisy, který stěžovatelé poslali na krajský úřad a na ministerstvo školství.

„I přes celou řadu jednoznačných argumentů proti oddělení a absenci relevantních argumentů pro rozdělení bylo rozdělení schváleno nejtěsnějším poměrem 8:7. Z průběhu jednání bylo zcela jasné, že se nejedná o žádnou věcnou argumentaci a diskusi pro a proti, ale rozdělení bylo připraveno předem z nejasných, patrně osobních důvodů a pohnutek,“ píše v dopise jeho hlavní iniciátor Roman Gančev.

Zastupitelům navrhl, aby vypsali referendum a nechali o škole rozhodnout občany.

Podle kritiků se rozdělení školy prodraží

Kritici v dopise argumentují i tím, že kontrolní výbor zastupitelstva nedostal všechny požadované podklady pro řádné posouzení a rozdělení nedoporučil z důvodu nemožnosti prokázat finanční výhodnost a vzhledem k riziku poškození dobrého jména školy.

Podle kritiků se rozdělení prodraží. „Tento krok bude stát navíc minimálně 250 tisíc za rok, které půjdou ze státního rozpočtu. Větší organizace má větší stabilitu, větší provozní kapitál, malé organizace jsou finančně neefektivní, v současné době je opačný trend, spojování do větších celků,“ míní Ludmila Machová, opoziční zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru.

Proti rozdělení je i Romana Chlubnová, která před dvěma roky vyhrála konkurz na ředitelku školy. Devítiletka má aktuálně 127 žáků, školku navštěvuje 39 dětí, zaměstnává 30 lidí. Fungují v jednom objektu, který se skládá ze tří propojených budov. Ta historická prochází od července rekonstrukcí za 25 milionů korun.

„Je to nepříjemná situace, načasování rozdělení je z více důvodů nešťastné,“ míní ředitelka Chlubnová.

Podle ní může mít rozdělení vliv na dobré jméno školy a do budoucna může ohrozit její existenci kvůli případnému odlivu dětí jinam, například do nedalekého Žďáru.

O osamostatnění stál kolektiv v mateřské škole

Návrh na osamostatnění přišel ze školky. „Velice mě mrzí, jakým způsobem se někteří členové zastupitelstva na zasedání vyjadřovali, zašlo to až k osobním urážkám, překvapila mě ta zlost a závist,“ reaguje vedoucí učitelka MŠ Věra Veselá s tím, že záměr oddělit školu a školku byl projednán předem.

Hlavní argument pro rozdělení nechala na starostovi. „Nejsem oprávněná o tom hovořit. Nenavrhovala jsem to sama, ale celý kolektiv mateřské školy, který tvoří čtyři učitelky. Své stanovisko sdělil celý kolektiv MŠ paní ředitelce na společné schůzce,“ pravila Veselá.

„Vzdělávání na základní škole je koncepčně úplně jiné než v mateřské, je tam i jiný organizační režim. Myslíme si, že si školka po finanční stránce určitě polepší, bude moci samostatně žádat o dotace a čerpat na projekty zjednodušeného vykazování, takzvané šablony, což bude rozhodně velkým přínosem pro další vzdělávání dětí,“ shrnula svůj pohled Věra Veselá.

Starosta hlasoval pro rozdělení, rozhodnutí zastupitelstva podle svých slov respektuje. „Budeme dělat veškeré kroky potřebné k rozdělení školy a školky,“ řekl František Žák (Polnička Náš domov).



O protestním dopise včera nevěděl. „Osmdesát podpisů? To můžeme mezi příznivci posbírat také,“ odvětil. „Kdyby nebyla opozice a všechno se v klidu vyřešilo, rodiče by rozdělení ani nepocítili, protože se navenek nic nezmění. Je to taková papírová válka,“ tvrdí starosta Žák.

Vyšší náklady na platy pokryje stát, tvrdí starosta

Argumenty pro rozdělení nejdřív vůbec nechtěl řešit, pak přece jen zavolal zpátky. „Dávali jsme si dohromady veškeré plusy a minusy. Do budoucna bude rozdělení pro školku hospodářsky výhodné, pro čerpání peněz od státu je to tak lepší,“ tvrdí.

„Každý ze subjektů si bude hospodařit s vlastními penězi, které bude mít na zajištění dostatečného množství chův a učitelek,“ dodává František Žák. Zvýšené náklady na platy podle něj pokryje stát.

Žádostí Polničky se bude zabývat krajský úřad. „Obecný pohled odboru školství je takový, že by se malé organizace neměly kvůli celkové efektivitě provozu a řízení rozdělovat. Faktorů je samozřejmě víc. Pravdou ale je, že při současném nastavení financování získá mateřská škola o něco málo více peněz ze státního rozpočtu. Může se to projevit například u ředitelky organizace,“ pověděl vedoucí krajského odboru školství, mládeže a sportu Kamil Ubr.

O žádosti rozhodnou krajští úředníci ve správním řízení. V případě zamítnutí se obec může odvolat na ministerstvo školství.