Děti se s učitelkami loučí ráno, v jihlavské školce se saunou nocují

Zatímco většina dětí zdraví ráno učitelky v mateřské škole pozdravem dobrý den a čeká na společné zážitky, které den přinese, část dětí z Mateřské školy Bystrouška v Jihlavě se po ránu se svými pedagogy loučí a míří se svými rodiči domů. Strávily v ní totiž celou noc.

Prvních téměř pět měsíců ostrého provozu má za sebou první a jediná školka na Vysočině, která má třídu s prodlouženým a internátním provozem. Otevřela se loni v září, nachází se v lokalitě Na Dolech v Jihlavě. Školka má svým provozem vyhovovat zejména rodičům, kteří pracují na směny.

Radnice se na vzniku školky domluvila s firmou Bosch Diesel, největším zaměstnavatelem v krajském městě. Jihlavský výrobce autodílů může podle smlouvy s radnicí obsadit až 75 míst, za což slíbil roční příspěvek milion korun po dobu deseti let. Kapacita školky je 100 míst.

Většina dětí chodí na pátou, ve školce se ještě „dospávají“

Třída s internátním provozem se jmenuje Liščata a navštěvuje ji 25 žáků. Z toho patnáct podle ředitelky pravidelně využívá internátní provoz. Zbývající část nepravidelně.

„Obrovský zájem mezi rodiči je o možnost časného příchodu do školky mezi pátou a šestou hodinou ranní. Ve firmě Bosch, která na chodu školky kooperuje, začíná pracovní doba zaměstnancům od šesti hodin. Rodiče, aby to stihli, dávají k nám dítě už třeba na pátou hodinu,“ popisuje Ljubica Váchová Nováková.

A protože je to opravdu velmi časná hodina, děti, které chodí takto brzy, mívají po ránu klidový režim.

„Mají otevřené dveře do ložnice, kde se mohou ještě dospat a často se tak děje,“ usmívá se ředitelka.

Další část směnujících rodičů využívá hojně i možnost vyzvednout si dítě až po osmnácté hodině. Pro snazší adaptaci dětí realizuje škola společné přespávání celé třídy, propojené se zajímavým programem.

„Každé dítě využívá internátní provoz několikrát do měsíce. Rodiče toho nezneužívají a tuto službu využívají opravdu jenom tehdy, když mají směny. Když jim skončí noční, děti si ráno vyzvednou. Rozhodně to není tak, že by tu děti byly třeba tři dny v kuse,“ poznamenala vedoucí učitelka mateřinky Vendula Boučková.

I učitelky se musí po deseti týdnech střídat na noční službě

Školka má deset pedagogických pracovníků, kteří se na nočních směnách střídají.

„Navštívili jsme asi sedm mateřských škol, které praktikují prodloužený nebo internátní provoz, a snažili jsme se poučit z jejich metod a technik. Líbilo se nám, když provozně obdobná škola střídá všechny pedagogy v internátním provozu. My máme deset pedagogů, kteří se jednou za deset týdnů vystřídají na nočním provozu. Zatím nám to vyhovuje,“ poznamenala ředitelka školky.

Budova mateřské školy byla navržena s téměř nulovou spotřebou energií při využití nejmodernějších technologií. Náklady na novou školku v lokalitě Na Dolech převýšily 87 milionů korun. Město na ni dostalo evropskou dotaci.

Děti mají k dispozici například polytechnickou pracovnu. „Každý měsíc si vyrábějí jeden výrobek. Může to být například i dětská koloběžka, na které se pak svezou. Máme také vlastní keramickou pec,“ připomíná ředitelka.

Ljubica Nováková Váchová si pochvaluje i saunu, kam děti pravidelně chodí. „Cílem je zvýšit otužováním jejich obranyschopnost a výsledky už vidíme. Děti nejsou tak nemocné a zlepšuje se nám docházka.“

Den otevřených dveří v jihlavské školce s nepřetržitým provozem: