Malotřídky mají nejistou budoucnost, dětí je méně, ale starostí přibývá

Po přeřazení do malotřídky problémy zázračně zmizely Když malý Bertík začal chodit do jedné velké základní školy ve Velkém Meziříčí, zažívali jeho rodiče i on sám velký stres. Zvídavý chlapec se spoustou otázek byl podle učitelky ve třídě s pětadvaceti žáky rušivým elementem s poruchou chování. „Bertík vyrůstá mezi dospělými a nemá kolem sebe skupinu dětí a vrstevníků. Tím pádem i trochu jinak myslí. Je velmi zvídavý, hodně se ptá a potřebuje, aby s ním protistrana komunikovala. Když s ním nemluví, tak dělá vše pro to, aby na sebe upoutal pozornost,“ začíná chlapcova maminka Vierka Kaštanová vyprávět příběh z loňského roku. Paní učitelka si podle ní se synem nevěděla rady. Začal dostávat poznámky, nosil domů pětky. Pryč prý byla také motivace chodit do školy. Začal se vymlouvat na bolesti hlavy a břicha, byl často nemocný. „Běhali jsme po doktorech, ale nikde mu nic nenašli,“ říká Kaštanová. Od třídní učitelky nakonec dostala doporučení navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu s tím, že je Bertík nesoustředěný, hyperaktivní, že má poruchu chování, bude určitě i dysgrafik a dyslektik. „Paní učitelka vypracovala na syna třístránkový posudek, kde nebylo jedno jediné slovo kladné. Všechno dělal špatně, vše bylo negativní,“ vzpomíná. V poradně však měli odborníci jiný názor. „Řekli, že Bertík není hyperaktivní dítě, vůbec nemá poruchu chování a v některých testech měl dokonce znalosti jako o tři roky starší děti. Prý jen potřebuje trochu jiný přístup. Doporučili mi, že by bylo vhodné najít školu, kde je menší počet dětí ve třídě a rodinný přístup,“ připomíná hochova maminka, jak začalo pátrání po venkovské malotřídce, kam by mohli Bertíka v pololetí druhé třídy přeřadit. Nakonec padla volba na malotřídku v Pavlínově, kterou navštěvuje čtrnáct dětí od první do páté třídy. Na některé předměty, jako je například matematika, se dokonce ještě dělí. Učitelka se tak může věnovat pouze sedmi žákům. „Nic lepšího než tento přestup se nám nemohlo stát. Bertík je v pohodě, do školy se těší a jako zázrakem zmizely i všechny zdravotní potíže,“ zdůrazňuje matka. Vůbec jí přitom nevadí, že musí synka každý den do školy vozit. „Lidé na malotřídky nenahlížejí moc dobře, ale přitom to je podle mě pro děti to nejlepší, co může být. Ve třídě je malý, věkově smíšený kolektiv. Nejvíc oceňuji individuální přístup učitelky k dětem a také složení třídy, kde jsou jak malé, tak větší děti. Navzájem se od sebe učí a pomáhají si. Učitelé pro ně dělají také spoustu aktivit, které by ve velké škole, kde je i víc než 25 žáků, ani nešlo zvládnout,“ má jasno Vierka Kaštanová.