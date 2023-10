Politikův vnuk hrozil, že přinese do školy pistoli. Případ šetří policie

Podle regionálního Deníku, který informace přinesl, k události došlo 9. října na chodbě školy. Když chlapec procházel kolem asistentky pedagoga, bez přítomnosti někoho dalšího měl utrousit poznámku o pistoli. Jak Deník uvedl, ředitel školy událost popsal v dopise rozeslaném rodičům.

Škola událost oznámila, nyní ji šetří policie. To serveru iDNES.cz potvrdila jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová.

„Oznámení, které se týká školského zařízení na Jihlavsku, jsme přijali a provádíme šetření. Vzhledem k fázi prověřování nelze v současné době poskytnout bližší informace,“ uvedla bez dalších podrobností.

Identitu žáka i adresu školy iDNES.cz zná. Vzhledem k ochraně rodiny i jeho samotného se je však rozhodl nezveřejňovat.

Škola ani dědeček chlapce, který je známým českým politikem, nechtějí událost nikterak komentovat. Ředitel vzdělávacího zařízení však rozeslal rodičům dopis, v němž incident podrobně popsal.

„Později (žák) svoje prohlášení označil jako špatný pokus o vtip a všem se za vzniklé problémy omluvil. Já osobně jsem se o celé záležitosti dozvěděl až po skončení vyučování v době, kdy již většina žáků školu opustila,“ napsal dle Deníku ředitel rodičům.

Vyjádření k incidentu poskytla listu žákova matka. Slova, která její syn pronesl, se jí nelíbí a neví, proč je řekl. Považuje je ale za klukovinu. Podle ní sice syn „není hodný jako andílek“, ale svou poznámku nemyslel vážně.

„Přirovnala bych to k situaci, kdy rodič zakřičí na své dítě, které zlobí, že ho zabije. Také to nemyslí vážně. Pochopitelně něco takového neměl vůbec říkat. Bylo to ale v situaci, kdy si to říkal pro sebe. Bohužel to někdo zaslechl a oznámil,“ konstatovala s tím, že nyní bude rodina přemýšlet o změně školy.

V dokumentu zaslaném rodičům měl ředitel rovněž uvést, že škola naváže spolupráci s externí firmou. Společně pak vytvoří manuál, jak se v podobných krizových situacích chovat. Má být závazný pro zaměstnance školy a budou s ním seznámeni i rodiče.

