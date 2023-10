Lidé nechtějí, aby město ze žďárského rybníka udělalo megalomanský park

Město plánuje rybník (oficiálně označovaný Velký žďárský) odbahnit a pak upravit i jeho okolí. „Jsme ve fázi studie, nic není hotového, jsme tu proto, abychom si vyslechli připomínky. Projekt připravujeme v první řadě kvůli větší schopnosti retence vody a také jako místo k relaxaci,“ zmínil při veřejném představení studie žďárský starosta Martin Mrkos.

„Nemyslím si, že zrovna tady je vhodné investovat velké peníze. Je to příliš megalomanský projekt. Může to být daleko střízlivější se zachováním všech těch zvířátek, která tu jsou,“ vyjádřil svůj názor jeden z přítomných, kterých na prezentaci dorazilo zhruba padesát.

„Střetává se tu město s přírodou, je potřeba najít správný balanc,“ odvětila autorka studie Lucie Radilová.

Mezi návrhy, jak by mohlo okolí vodní plochy vypadat, zapracovala krajinářská architektka přívoz na ostrůvek uprostřed rybníka, vyhlídkové molo, pobytové schody, altán na vodě nebo dětské hřiště s vodními prvky. Celý obvod vodní plochy má zpřístupnit okružní mlatový chodník.

Ostrov jako dobrodružné místo pro děti

Podle autorky studie je rybník úžasným prostorem blízko středu města. „Autobusová zastávka v Novoměstské ulici, která by měla být komfortnější a větší než ta současná, bude fungovat jako brána do prostoru,“ řekla Lucie Radilová.

Nevábný prostor mezi zastávkou a vodou, který si nyní někteří pletou s veřejnými záchodky, a procházka po břehu se tak mění v našlapování v „minovém“ poli, má být uklizen, protne jej chodník a prostor doplní mobiliář.

„Pohledová osa od zastávky bude končit altánem umístěným na vodě. Mohou jej využít například lidé čekající na zastávce,“ zmínila architektka.

Nejsnadnější přístup do vody je podle studie od garáží v ulici Rybníček. „Navrhujeme tam malé molo, které by mohlo být doplněno přívozem spojujícím břeh s ostrovem. Tam by proběhly lehké pěstební zásahy, aby byl provozně a pocitově bezpečný. Mohlo by to být dobrodružné místo pro děti,“ navrhla Radilová.

Nocoviště ohrožených kavek obecných

Jenže v tom je podle ohlasů asi největší potíž. Ostrůvek je ptačím rájem, hnízdí tu například labutě, různé kachny nebo exotická husice nilská, která však patří mezi invazní druhy.

„Vůbec bych do ostrůvku nezasahovala,“ navrhla na setkání jedna z přítomných. „Tato oáza přírody by měla být zachovaná,“ zazněl další hlas, který si přál co nejméně zásahů kolem rybníka.

„Ostrůvek využívají dlouhodobě jako nocoviště kavky obecné, což je silně ohrožený druh,“ poznamenal v diskusi Petr Piechula z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Starosta se už během setkání smiřoval s tím, že město bude muset z plánů na zapojení ostrůvku ustoupit, což potvrdilo i následné jednání s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Správy CHKO Žďárské vrchy.

Přívoz nebude, přibude ptačí pozorovatelna

„Zástupci ocenili záměr města jako přínosný pro život v rybníce a jeho okolí, protože lokalita je dosud ovlivněná intenzivním chovem ryb a svým umístěním v centru města. Zamýšlené úpravy mohou přispět k rozmanitosti přírodního prostředí a nabídnout domov různým živočišným druhům. Studie nebude v nové verzi pracovat s přívozem na ostrov uprostřed rybníka, ten zůstane nepřístupný zejména jako nocoviště chráněné kavky,“ uvedla k jednání mluvčí radnice Blanka Sobolová.

„Autoři studie naopak zřejmě zapracují podnět vedení CHKO na rozšíření litorální (pobřežní - pozn. red.) zóny rybníka, vytvoření pozvolných přechodů mezi vodním prostředím a okolím a zřízení ptačí pozorovatelny ukryté v rákosí,“ dodala mluvčí.

Hodně dotazů také mířilo na kvalitu vody. Vedení města její stav přisuzuje dlouholetému chovu ryb. Loni v říjnu udělali rybáři poslední výlov, letos už město ve spolupráci s rybářským svazem udržuje takovou obsádku, která by měla pomoci s kvalitou vody. „Uprostřed města nechceme prasečák na ryby,“ zdůraznil starosta Mrkos.

10. října 2023

Podle lidí z okolních ulic je hlavním zdrojem znečištění nedaleká průmyslová zóna v Jamské ulici. Právě vodu z této lokality Horní rybník zadržuje. „Co s tím hodláte dělat? Je s podivem, že tu zvířata vůbec žijí, už jsme tu měli i zásah hasičů s nornou stěnou,“ zmínil jeden z tazatelů.

„Začínáme tím, co můžeme sami ovlivnit, což je velké množství chovaných ryb. Kvalitu vody musíme monitorovat nejen z průmyslové zóny, ale i ze zástavby,“ reagoval Jan Prokop, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic.

Nové prvky lidé chtějí raději dál od domů

Některé dotazy mířily na chybějící sociální zázemí, v plánech města však zatím nefiguruje. I když některé prvky v případě zlepšení kvality vody budou lákat i ke koupání, nepůjde podle starosty vyloženě o koupací rybník, ale o park s rybníkem.

Sousedé z Jamské ulice by si přáli, aby byly nové prvky umístěny dál od jejich domů. „Nebudeme mít soukromí a návštěvníci také ne,“ řekla jedna z obyvatelek ulice.

Na úpravy „Horňáku“ a jeho okolí by mělo dojít nejdříve v roce 2025. Přesná výše investice zatím není známá. „Pracujeme s rozpočtem v řádu nižších desítek milionů korun. Nejvíc bude stát odbahnění. Jen rybník Velký Posměch stál deset milionů, a to je (ve srovnání s Horňákem) louže. Chceme získat dotaci, bez ní do toho nepůjdeme,“ reagoval na dotaz MF DNES starosta Mrkos.

„Horňák“ leží hned vedle velké světelné křižovatky naproti obchodnímu centru Convent, pěšky se sem lidé z náměstí dostanou do deseti minut. Řadu let fungoval jako chovný rybník, je hnízdištěm různých druhů vodních ptáků, v zimě slouží za vhodných podmínek díky své dostupnosti z okolních sídlišť k bruslení.