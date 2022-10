Na Vysočině začínají výlovy. Kapři mají pěkné maso, ale ryby podraží

„Na koncové ceně ryby se zdražování samozřejmě podepíše. Je ale otázka, kde až je hranice koupěschopnosti našich zákazníků. Musíme částku nastavit tak, aby byl kapr ve výsledku vůbec prodejný. Pro letošek to ještě nějak zvládneme - měli jsme nějaké obilí nakoupené z loňska, ale příští rok to bude nejspíš výrazně horší,“ shrnul Petr Kulhánek, vedoucí úseku rybářství společnosti Kinský Žďár.

Kinští hospodaří na rybnících, jež zaujímají plochu téměř 600 hektarů. Loni vánoční kapry prodávali za 95 korun za kilo. Taková cena sotva vydrží, i když přesná částka, za niž se budou letos prodávat, dle Kulhánka ještě dána není.

Stejné otázky řeší nyní i další rybářství v kraji. „Náklady vzrostly opravdu neúměrně. Nejvíce nás zasáhlo zdražení obilí, tam je cena dvojnásobná,“ potvrdil Karel Báňa, vedoucí rybářství firmy rodiny Podstatzky-Lichtenstein z Velkého Meziříčí. Nemalé škody na rybách podle něj navíc působí i kormoráni a vydry.

Navýšení cen, ale jen v nejnutnějším rozsahu, plánuje také rybářství Lesního družstva obcí (LDO) Přibyslav, jež obhospodařuje kolem 110 hektarů vodních ploch, například rybníky Řeka, Malé Dářko a Doubravník.

Ryby jsou hezky osvalené a ne moc tučné

„Za vánoční rybu by mohl být nárůst o nějakých deset, maximálně patnáct korun na kile. Výš jít nechceme, máme strach, abychom pak vůbec nějaké zákazníky měli. Co nejvíc dopadů zdražování se tak snažíme přenést na sebe, zavádíme úsporná opatření,“ popsal Libor Klabeneš, technik rybářství LDO Přibyslav.

Vybrané výlovy na Vysočině 22. 10. - rybník Řeka (Krucemburk), prodej živých ryb, čerstvé rybí speciality v přilehlé restauraci, stánky

(Krucemburk), prodej živých ryb, čerstvé rybí speciality v přilehlé restauraci, stánky 22. 10. - rybník Hluboký (Pelhřimov)

(Pelhřimov) 27. 10. - Malé Dářko (Vojnův Městec)

(Vojnův Městec) 28. 10. - rybník Cihelna (Pelhřimov)

(Pelhřimov) 28. 10. - Netínský rybník (Netín), prodej živých ryb, čerstvé rybí speciality

(Netín), prodej živých ryb, čerstvé rybí speciality 29. 10. - Štěpnický rybník (Telč), prodej živých ryb, uzené ryby, čerstvé rybí speciality a další občerstvení, živá hudba, komentovaný výlov, seznámení s rybářskými tradicemi

Loni prodávali kilo kapra za 85 korun, takže letos by se cena stále ještě měla vejít do stokoruny. „Musíme ale doufat, že do té doby nedojde k nějakému dalšímu zdražení, třeba pohonných hmot,“ dodal Klabeneš.

Kapři i další ryby jsou dle jeho slov letos velmi kvalitní, tak by bylo škoda, kdyby si je zákazníci kvůli ceně museli odepřít. „U nás na Vysočině si na letošní sezonu rozhodně nestěžujeme. Přírůstky máme lehce nadprůměrné. Ryby jsou navíc hezky osvalené a ne moc tučné, takže i velice chutné,“ pochvaluje si Klabeneš.

Ochutnat čerstvé kapry, sumce, štiky, candáty, amury, okouny či líny z produkce tohoto rybářství mohou lidé třeba na výlovu rybníku Řeka u Krucemburku na Havlíčkobrodsku. Výlov se koná v sobotu 22. října od časného rána, přičemž prodej ryb startuje kolem půl desáté. V nabídce bude i rybí občerstvení v přilehlé restauraci.

Z větších vodních ploch Vysočiny se ale letos jako první lovil opět Veselský rybník v Novém Veselí na Žďársku, který se rozkládá na ploše kolem 87 hektarů. Výlov se uskutečnil o uplynulém víkendu a taktéž byl spojen s prodejem živých ryb i rybích specialit. K dispozici byla velká káď s rybami typickými pro místní vody, jež si zájemci mohli zblízka prohlédnout.

Z dalších větších Kinského rybníků se letos bude lovit třeba i Rendlíček či Medlov, termíny ale ještě známy nejsou.

„K čemu je vyšší cena, když nikdo nenakoupí?“

S velkou slávou a pestrým programem bude opět spojen výlov Štěpnického rybníka v Telči. Ten se uskuteční v sobotu 29. října a příchozí se mohou těšit na tradiční komentování činnosti rybářů a seznámení s rybářskými tradicemi. Chybět nebude ani živá muzika.

„Samozřejmostí je prodej živých i opracovaných ryb, dále ryb smažených, uzených, vařených - v nabídce budou speciality všeho druhu,“ láká za pořadatele, rodinné Rybářství Nechvátal z Horní Cerekve, Pavel Nechvátal.

I on potvrzuje slušnou sezonu. A taky snahu udržet ceny vánočních kaprů v rozumné výši i přes zdražování vstupů. „Rádi bychom se vešli pod stovku za kilo. K čemu by nám taky byla vysoká cena, když si pak rybu koupí výrazně méně lidí,“ řekl Nechvátal.

Kvalitní a o něco větší šupináče než obvykle letos skrývají rybníky v péči rybářství Podstatzky-Lichtenstein. Lovit se jich letos budou bezmála tři desítky. „Loni bylo méně ryb, a nasazovali jsme tedy o něco větší kusy, takže to je teď na výsledku lehce znát. Obecně jsou letos ryby pěkné, přes léto netrpěly na nedostatek kyslíku, také teploty byly příznivé,“ shrnul Karel Báňa.

Nakoupit či ochutnat produkci tohoto rybářství lze v pátek 28. října, kdy se od sedmi ráno loví Netínský rybník u Netína na Velkomeziříčsku. I tam bude k dispozici krom prodeje živých ryb stylové občerstvení. Ceny za kapry pro letošní vánoční trh ještě podle Báni stanovené nejsou, zdražování vstupů se však do ní určitě promítne.