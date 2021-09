Na to, co dokázal, zůstal skromný a svůj, vzpomíná snoubenka hokejisty Vašíčka

Na palubě letounu Jak-42 tehdy našli smrt, spolu s takřka celým hokejovým týmem, také Slovák Pavol Demitra a tři čeští reprezentanti Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.



„Tohle datum pro mě je a už navždycky bude nejčernějším dnem v roce. Je neskutečné, že už to je deset let. Pořád mi přijde, že se to stalo nedávno,“ říká Michaela Jajtnerová, tehdejší snoubenka havlíčkobrodského rodáka Josefa Vašíčka.