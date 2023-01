Pelhřimov chystá opravu sedmi ulic, provoz se zpomalí a vzniknou jednosměrky

„Naším cílem bylo dát tuto lokalitu, která už po rekonstrukci dlouhodobě volala, dohromady jako celek, aby byl vzhled ulic jednotný a úpravy na sebe logicky navazovaly,“ popsal starosta Pelhřimova Ladislav Med.

Aktuálně je podle něj město ve fázi projektových příprav a projekt týkající se ulic Válkova, K. H. Borovského, Primase Hrůzy, Prim. MUDr. J. Pujmana, Pod Šancemi, Pichmannova a Na Hradišti by měl být hotov v průběhu letošního roku. „K jeho realizaci bychom pak chtěli přistoupit v letech 2024 až 2025,“ upřesnil Ladislav Med.

Dvouletá rekonstrukce se podle něj bude odehrávat po etapách, aby vždy alespoň část ulice byla průjezdná, a čtvrť tak zůstala co nejvíce obslužná.

Pracovat se bude především na rekonstrukci inženýrských sítí, jež jsou už v nevyhovujícím stavu. Výjimku tvoří pouze části ulic Válkova a K. H. Borovského, které opravami již prošly.

„Současně s tím dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, chodníků, povrchu komunikací, obnově stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu. Nově vzniknou parkovací pruhy - podobně jako v rekonstruované spodní části K. H. Borovského - s ostrůvky zeleně,“ popsala plány mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová. V případě podoby zelených ploch bude zvolena vhodná výsadba zeleně - kombinace stromů, keřů a travin.

Maximálně třicítka a zvýšené křižovatky

„Cena ještě známá není, pokud to ale odhadnu podle rekonstrukcí jiných ulic, určitě půjde řádově o desítky milionů korun,“ konstatoval starosta Med s tím, že město bude akci financovat pouze ze svých prostředků.

Za rozumné řešení pak považuje návrh na snížení nejvyšší povolené rychlosti v celé oblasti na třicet kilometrů v hodině. V rámci tohoto dopravního řešení, kdy je celá zmíněná lokalita navržena jako zóna s omezenou rychlostí, vzniknou i zvýšené křižovatkové plochy.

„Cílem samozřejmě není nějaké omezování řidičů. Není to ostatně ani čtvrť, kde by se dalo projíždět nějak extra rychle. A jezdí tudy navíc hlavně místní, takže těm spíš by mělo záležet na tom, aby tam bylo z hlediska dopravy bezpečno,“ dodal Med.

Poslední úpravou provozu, která je v obytné čtvrti plánována, je i zjednosměrnění dvou částí ulice Válkova. „Obousměrný provoz je na šířku ulice mnohem náročnější. Takže tam, kde se to projektantovi zdálo přínosnější, navrhl jednosměrný provoz,“ popsal starosta.

Radnice obyvatelům představí studii

Lokalita je podle Ladislava Meda navíc hojně zastavěna automobily, které nemají šoféři kde jinde zaparkovat, což průjezd oběma směry ještě komplikuje. Zavedení „jednosměrek“ by tak tento problém mělo alespoň částečně vyřešit.

V současné době má už pelhřimovská radnice zpracovanou studii dopravního řešení, se kterou se budou moci zájemci seznámit. Představí ji ve čtvrtek 9. února od 16 hodin ve velkém zasedacím sále městského úřadu.

Až do pátku 6. února lze také zasílat elektronicky podněty k připravovanému projektu, a to na e-mail matousu.p@mupe.cz.

„Na všechny podněty, dotazy a připomínky bude následně odpovězeno prostřednictvím zprávy uveřejněné na webových stránkách města Pelhřimov,“ informovala Andrea Unterfrancová.