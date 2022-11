Nový Sporthotel v Pelhřimově má být stejně dlouhý jako zimní stadion

Jejím vítězem se stalo pražské studio Boele a autoři Pavel Fajfr, Petr Šuma a Dara Vitudanish. Jejich návrh vybrala porota z celkem sedmi studií. Volbu odborné poroty pak stvrdila Rada města Pelhřimov.

Výběr mezi soutěžními návrhy nebyl podle starosty města Ladislava Meda, jenž byl zároveň i místopředsedou soutěžní poroty, vůbec jednoduchý.

„Každý z návrhů měl odlišný pohled na možné architektonické řešení Sporthotelu a zimního stadionu. Pevně věříme, že se nám podařilo najít architektonicky i konstrukčně zdařilé a velmi kreativní řešení, které bude respektovat nároky moderní doby,“ uvedl starosta Med.

Hlavním cílem plánované obnovy je podle něj zajistit potřebný komfort nejen pro občany města, ale také podpořit rozvoj turismu a zároveň zvýšit atraktivitu sportu v Pelhřimově. Již v minulosti vedení radnice upozorňovalo na nedostačující ubytovací kapacity ve městě.

Na druhém místě soutěže se umístil tým Studený architekti. Porota ocenila jeho pragmatický přístup a nízkou nákladnost záměru. Třetí pozici pak obsadil návrh ateliéru DESTYL z Prahy, kde hodnotící zaujal přístup k energetickému řešení budovy.

Zelené parkoviště a hřiště

Vítězný návrh počítá podle pelhřimovského starosty s demolicí stávajícího Sporthotelu, který vznikl před padesáti lety a nyní slouží jako ubytovna. Místo něj by měl vyrůst nový hotel prodloužený na rozměry zimního stadionu. Tvoří tak jakýsi ucelený blok celého sportoviště.

Návrh počítá v severní části areálu s ozeleněným parkovištěm pro návštěvníky, v západní části stadionu by mělo vzniknout kapacitní schodiště a ochoz. V jižní části areálu, před hotelem, má být klidnější odpočinková zóna s dětským hřištěm.

Na vítězném návrhu si porota cenila architektonicky čistého a silného výrazu, který vynikal oproti ostatním projektům. Porota vyzdvihla také úroveň vizuální komunikace nové budovy se stadionem i atraktivitu ubytování. Kladně bylo vnímáno rovněž dopravní řešení a parkování. Porota ocenila i použití prefabrikovaných materiálů v návrhu.

„Závěrečná doporučení poroty pro dopracování vítězného návrhu dávají tušit, že může na základě výsledků soutěže vzniknout kvalitní stavba, která bude dobře sloužit všem,“ řekl architekt Radek Kolařík, předseda poroty soutěže.

Jaké budou další kroky? „My se teď spojíme s architektem, který návrh vypracoval, a pokud se dohodneme na dalších podmínkách a některých dílčích úpravách, mohlo by dojít k uzavření smlouvy o vypracování projektu,“ dodal starosta Med s tím, že by chtěl mít tuto záležitost vyřešenou ještě do konce roku. „Tento projekt budeme chtít postupně zrealizovat,“ dodal.

Megalomanský projekt?

Ne všichni zastupitelé ale mají stejný názor. „Bude to další megalomanský projekt, který bude stát minimálně sto milionů korun. Místo toho by se město mělo zaměřit na udržení stávajících služeb a na projekty, na které má reálně peníze,“ upozornil již dříve opoziční zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov).

Město se nyní připravuje na vypsání další architektonické soutěže, a to na opravu kaple svaté Anny. Vyhlášená by podle starosty Meda mohla být na přelomu roku. Chátrající raně barokní kapli, ze které zbyly prakticky jenom obvodové zdi, město získalo před časem od církve.